La star du Bayern Munich et de la sélection colombienne, Luis Díaz, a effectué une visite privée et surprise au domicile du président élu de la Colombie, Abelardo de la Espriella.

Díaz était accompagné de plusieurs membres de sa famille, lors d'une visite qui a suscité un large intérêt sur les réseaux sociaux.

Selon le journal Marca, « le président élu a décrit cette visite comme empreinte d'émotion et d'affection, et a salué la simplicité et l'humilité dont a fait preuve la star colombienne ».

Le nouveau président a affirmé que Díaz reste fidèle à ses racines et à son peuple malgré sa renommée mondiale et sa représentation de la Colombie sur les plus grandes scènes sportives.

Marca a commenté : « Les internautes ont largement partagé les photos et la vidéo de la visite, les supporters saluant cette rencontre entre l'une des plus grandes stars du football colombien et le nouveau président du pays. »

Cela intervient dans un contexte de polémique et de spéculations autour de l'avenir de Díaz, qui est entré dans le viseur du club saoudien d'Al-Hilal, lequel s'apprête à présenter une offre initiale de 70 millions d'euros pour le recruter lors du mercato estival en cours.

De la Espriella doit prendre ses fonctions des mains du président actuel (en fin de mandat) Gustavo Petro le 7 août prochain.