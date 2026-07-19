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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Vidéo : après l'élimination au Mondial, Vinícius surprend ses supporters avec une apparence inattendue

Vinicius Junior
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Pendant son séjour en Italie

La star brésilienne Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, a fait une apparition surprise avec un nouveau look alors qu’il passait ses vacances en Italie, après l’élimination précoce de la Seleção de la Coupe du monde face à la Norvège en huitièmes de finale.

Le célèbre coiffeur « Scarfad » a publié sur ses réseaux sociaux des photos de la visite de Vinícius dans son salon milanais, dévoilant un look qui a surpris ses abonnés.

Si sa nouvelle coupe est passée presque inaperçue, la barbe fournie qu’il a laissée pousser durant son séjour a immédiatement marqué les esprits, marquant une rupture nette avec l’image rasée à laquelle ses supporters sont habitués sur les terrains.

Le joueur avait quitté la Coupe du monde en tant que l’un des visages emblématiques de la Seleção, même si ses performances n’ont pas permis à l’équipe de Carlo Ancelotti d’éviter une défaite surprise 1-2 face à la Norvège, mettant fin aux espoirs de sixième titre du Brésil.

La star des « Merengues » s’apprête désormais à retrouver l’entraînement au Real Madrid en vue de la reprise de la saison, après avoir bénéficié d’une période de repos destinée à récupérer physiquement et mentalement suite à sa participation au Mondial.

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