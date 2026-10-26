Vidéo : après En-Nesyri, un nouveau Marocain brille dans le ciel asiatique

Ce lundi a été marqué par une nouvelle performance marocaine au plus haut niveau en Ligue des champions de l'AFC Elite, après que Youssef En-Nesyri, l'attaquant d'Al-Ittihad, a brillé et conduit son équipe à la victoire face au club ouzbek du Neftchi sur le score de deux buts à un.

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En-Nesyri a inscrit l'unique but de la rencontre dans la dernière minute du match, sur un coup franc direct, le premier qu'il marque de cette manière dans sa carrière.

De son côté, Hussein Rahimi, la star du club émirati d'Al-Ain, a continué d'afficher un niveau impressionnant avec son équipe en Ligue des champions de l'AFC Elite, après avoir inscrit un but magnifique dans les filets du club iranien du Tractor, ce lundi soir, dans le cadre des rencontres de la troisième journée de la compétition.

La star marocaine, âgée de 24 ans, a réussi à inscrire le but de la victoire de son équipe, après avoir exploité un centre parfait venu du côté droit qu'il a dévié dans les filets avec une grande habileté, à la suite d'un débordement du marquage serré.

Avec ce superbe but, Hussein Rahimi a porté son total à 5 buts en 3 matchs dans la compétition asiatique, marquant pour le troisième match consécutif, avec deux buts contre Al-Nassr (Arabie saoudite), autant face à Al-Quwa Al-Jawiya (Irak), ainsi qu'un autre but contre le Tractor.

La star trône en tête du classement des buteurs de la compétition asiatique, devançant tout le monde, prouvant son importance match après match et sa capacité à faire la différence dans les rencontres décisives.