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Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : après deux expulsions et de vives échauffourées, Al Hilal lance son parcours asiatique par une victoire spectaculaire face à Al Gharafa

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Qatar

Al-Hilal a signé une victoire palpitante face à son hôte, Al-Gharafa, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce soir au Kingdom Arena, dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Hilal a ouvert le score à la 45e+3 minute sur un penalty transformé par Ruben Neves.



Al-Gharafa a tenté d'égaliser en seconde période, mais Al-Hilal s'est montré le plus dangereux et a gâché plusieurs occasions nettes.

À la 73e minute, Sergej Milinkovic-Savic a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal d'une tête remarquable, profitant d'un centre de Neves.



À la deuxième minute du temps additionnel, Alaaeldin Hassan a marqué l'unique but d'Al-Gharafa d'une superbe frappe de l'extérieur de la surface que Yassine Bounou n'a pas réussi à repousser.



Al-Hilal a récolté ses trois premiers points, qui le placent à la troisième place du classement de la Ligue des champions d'Asie Élite, tandis qu'Al-Gharafa reste sans le moindre point, à la 14e place.

La rencontre a été marquée par des incidents regrettables à la 23e minute, lorsque Crysencio Summerville, le joueur d'Al-Hilal, s'est accroché avec Ismaël Bennacer, qui disputait son premier match sous le maillot d'Al-Gharafa.

La crise a éclaté lorsque Summerville a attrapé par le maillot Abdulrahman Al-Rashidi, le joueur d'Al-Gharafa, et l'a violemment poussé, le faisant tomber au sol en dehors du terrain.

Avec l'intervention de certains joueurs, Bennacer a violemment tiré le joueur d'Al-Hilal par la tête, déclenchant de violents accrochages entre les joueurs.

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L'arbitre a brandi un carton rouge direct à l'encontre de Summerville, avant de revenir et de brandir un carton similaire à l'encontre de Bennacer une fois le calme revenu.



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