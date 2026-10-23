Vidéo : après cinq mois d'absence, les buts de Wijnaldum font leur retour en Roshan

Les buts du Néerlandais Georginio Wijnaldum, milieu de terrain d'Al-Ittihad, ont fait leur retour en Saudi Pro League, après une absence d'environ 5 mois.

Al-Ittihad s'est imposé face à Al-Diriyah sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, ce vendredi, sur la pelouse du stade Al-Inma à Djeddah, lors de la onzième journée de la Saudi Pro League.

Wijnaldum a inscrit le deuxième but d'Al-Ittihad à la 77e minute de la rencontre, sur un penalty qu'il a transformé avec brio dans les filets d'Al-Diriyah.

Ce but était le premier du milieu de terrain néerlandais avec le club d'Al-Ittihad en Saudi Pro League, après son transfert dans ses rangs lors du dernier mercato estival à titre gratuit, à l'issue de son contrat avec le club d'Al-Ettifaq.

Wijnaldum renoue ainsi avec les buts en Saudi Pro League après une absence de 5 mois, depuis son dernier but dans la compétition avec son ancienne équipe d'Al-Ettifaq.

Le dernier but de Wijnaldum avec Al-Ettifaq remonte au 9 mai dernier, lors de la victoire face à Al-Khaleej sur le score de 5-0, lors de la trente-deuxième journée de la saison dernière de la Saudi Pro League.

Depuis, le joueur néerlandais a disputé deux matches avec Al-Ettifaq dans la compétition, contre Al-Ittihad et Neom, puis 3 matches avec Al-Ittihad contre Al-Faisaly, Al-Hilal et Al-Ettifaq, au cours desquels il n'avait pas réussi à marquer le moindre but, avant celui inscrit face à Al-Diriyah.

Il convient de rappeler que Wijnaldum avait inscrit un seul but avec l'équipe d'Al-Ittihad, mais celui-ci était intervenu en Ligue des champions d'Asie Elite, et plus précisément lors du match nul concédé face à Al-Shamal du Qatar sur le score de 1-1 lors de la première journée de la phase de ligue.