Vidéo : Après avoir émerveillé le monde entier lors de la Coupe du monde, les supporters du Cap-Vert réservent à leur équipe un « accueil de champions »

La délégation cap-verdienne a été accueillie en héros à son retour des États-Unis, après sa participation à la Coupe du monde 2026.

Les Cap-Verdiens ont quitté la compétition la tête haute, éliminés par l’Argentine au terme d’un match haletant conclu 3-2 après prolongation, alors qu’ils étaient tout près de créer l’une des plus grandes surprises du tournoi.

Des milliers de supporters se sont massés à l’aéroport pour célébrer cette première participation historique à la Coupe du monde de football.

Les joueurs sont ensuite apparus dans un bus à toit ouvert, salués par une foule qui les traitait comme des champions.

Éliminés en seizièmes de finale, les Cap-Verdiens ont néanmoins conquis le cœur des observateurs et sont accueillis comme des héros.

Les Cap-Verdiens ont signé un parcours héroïque : deux nuls 0-0 contre l’Espagne et l’Arabie saoudite, puis un 2-2 face à l’Uruguay, avant de céder d’une courte tête devant l’Argentine.







