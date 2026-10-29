Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a déchaîné une tempête d'émotions face à Al-Khaleej, ce jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League Roshn, après avoir réussi à inscrire un superbe triplé, mettant ainsi fin à une longue disette en matière de hat-trick sous le maillot d'Al-Alami.

L'éclat de Ronaldo est intervenu après une première période marquée par la controverse, la star portugaise ayant inscrit deux buts refusés par l'arbitre Khaled Al-Turais pour hors-jeu, dans une scène qui a provoqué la colère du capitaine d'Al-Nassr et l'a poussé à protester vivement, avant qu'il ne revienne en seconde période pour transformer ses occasions en buts cette fois accordés.

Ronaldo a marqué son premier but dans la rencontre à la 66e minute, après avoir reçu une magnifique passe de son compatriote João Félix, logeant le ballon dans les filets et offrant un nouveau but à Al-Nassr, avant de poursuivre sa chasse aux filets et de confirmer sa présence dans la confrontation en inscrivant son deuxième but d'une tête à la 72e minute.

À la 81e minute, le capitaine d'Al-Nassr a de nouveau frappé, après avoir reçu une passe précise du Sénégalais Sadio Mané, logeant le ballon au fond des filets pour compléter son triplé dans la rencontre, transformant la colère de la première période en une soirée exceptionnelle de son parcours avec Al-Alami.

Il s'agit du premier hat-trick de Ronaldo depuis 908 jours, son dernier triplé remontant à la rencontre face à Al-Wehda le 4 mai 2024 en Saudi Pro League Roshn, brisant ainsi une longue période sans inscrire trois buts dans un même match et ajoutant une nouvelle étape à son palmarès de buteur.

Avec ce but, Ronaldo a porté son total à 985 buts dans sa carrière footballistique, selon les chiffres rapportés, se retrouvant à seulement 15 buts de la barre des mille buts, un exploit historique dont la star portugaise continue de se rapprocher à chaque nouvelle apparition sous le maillot d'Al-Nassr.