L'attaquant nigérian d'Al-Ittihad, George Elenikhina, a offert à son coéquipier algérien Houssem Aouar son premier but de la saison en cours en Roshn League, et le premier de manière générale après une disette de 70 jours.

Al-Ittihad s'est déplacé pour affronter Al-Ettifaq ce mardi, sur la pelouse de ce dernier à Dammam, lors de la dixième journée du championnat saoudien de Roshn League.

Aouar a inscrit le deuxième but d'Al-Ittihad à la 53e minute de la rencontre, après qu'Elenikhina lui a adressé un centre au ras du sol devant le but vide, le joueur n'ayant plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

Ce but était le premier de la star algérienne lors de la saison en cours en Roshn League saoudienne, bien qu'il ait disputé 7 matchs avant la confrontation face à Al-Ettifaq, tous comme titulaire, sans parvenir à faire trembler les filets lors d'aucun d'entre eux.

De manière générale, Aouar a inscrit son deuxième but de la saison en cours, et le premier depuis 70 jours, lorsqu'il avait marqué lors de la victoire 4-1 face aux Émiratis d'Al-Jazira, au tour préliminaire qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie d'élite, le 11 août dernier.

Depuis, l'ancienne star de l'AS Rome et de Lyon a participé à 10 matchs en Roshn League saoudienne, en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et en Ligue des champions d'Asie d'élite, sans parvenir à marquer lors d'aucun d'entre eux, avant la confrontation face à Al-Ettifaq.