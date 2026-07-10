Vidéo : après 650 minutes d’invincibilité, un but historique met fin à la série de l’Espagne en Coupe du monde

Un but historique a mis fin au parcours de l'équipe d'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après environ 650 minutes.

L’Espagne et la Belgique se sont affrontées vendredi au stade SoFi de Los Angeles, à l’occasion du deuxième match des quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

À la 41^e minute, Charles De Ketelaere a égalisé pour les Diables Rouges en reprenant d’une tête puissante un centre adressé vers le but.

Ce succès est historique pour l’attaquant de l’Atalanta, qui devient, avec trois réalisations, le meilleur buteur belge en phase à élimination directe de la Coupe du monde, à égalité avec Romelu Lukaku, d’après les données de « Stats Foot ».

De Ketelaere a ainsi égalé en une seule Coupe du monde le total de buts inscrits sous les couleurs de l’Atalanta lors de 31 matchs de Serie A la saison passée (trois réalisations, d’après les données d’Opta).

Surtout, le Diable Rouge a mis fin à une série défensive impressionnante : la Roja n’avait plus concédé le moindre but en Coupe du monde depuis près de 650 minutes.

Le précédent but encaissé par les « Matadors » remontait au 1^(er) décembre 2022, lors de la victoire 2-1 du Japon (3^e journée du groupe E au Qatar) grâce à une réalisation d’O. Tanaka.

Par la suite, la sélection ibérique avait concédé un nul blanc face au Maroc en huitièmes de finale de l’édition 2022, avant d’être éliminée aux tirs au but, puis enchaîné cinq rencontres lors du Mondial 2026 (trois en phase de groupes, deux en éliminatoires) sans concéder le moindre but.

Les coéquipiers de De Ketelaere ont ensuite partagé les points avec le Cap-Vert (0-0), dominé l’Arabie saoudite (4-0) et l’Uruguay (1-0) en phase de groupes, puis l’Autriche (3-0) au premier tour à élimination directe et le Portugal (1-0) en huitièmes.

Cette séquence, la plus longue de l’histoire de la Coupe du monde, s’est donc arrêtée à 649 minutes sous les coups de pied belges.