Vidéo : appuyé sur ses béquilles, les yeux embués de larmes, Koné a été accueilli comme un héros après sa blessure qui a secoué la Coupe du monde

Dans une scène émouvante, Ismaël Koné, la star de l’équipe nationale canadienne, a réintégré le stage de sa sélection ce samedi, moins de 48 heures après avoir subi une terrible blessure à la cheville lors du match contre le Qatar. Il a été accueilli en héros par ses coéquipiers, bien que sa participation à la Coupe du monde 2026 soit désormais terminée.

Selon les images diffusées par la Fédération canadienne de football sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur du club italien de Sassuolo est arrivé en voiture officielle au camp de base de la sélection et en est descendu en s’appuyant sur deux béquilles, accueilli par les acclamations et les applaudissements nourris de l’ensemble de la délégation canadienne.

Les images diffusées montrent des scènes émouvantes : l’attaquant a serré ses partenaires dans ses bras tandis qu’ils scandaient son nom, puis il a posé pour une photo souvenir avec l’équipe médicale en charge de son suivi. Il a enfin pris place dans un fauteuil roulant, sa jambe blessée reposant sur un coussin orné du drapeau canadien.

La séquence se conclut par un message de remerciement à l’équipe médicale de l’hôpital général de Vancouver, soulignant le succès de l’intervention chirurgicale réalisée immédiatement après la blessure du joueur de 24 ans.

Koné, passé par l’Olympique de Marseille, s’était blessé à la 51^e minute du match que le Canada a largement remporté 6-0 face au Qatar jeudi soir au BC Place de Vancouver.

Après un contact apparemment anodin avec le Qatarien Asim Madibo, le milieu de terrain international (41 sélections, 4 buts) s’est effondré, les yeux écarquillés par la stupeur, sa cheville vrillée à angle droit par rapport au reste de sa jambe, tandis que les images télévisées montraient le bas de son tibia plié vers l’intérieur de manière impressionnante.

Ses coéquipiers et le staff technique ont clairement entendu le craquement de la fracture, ce qui a choqué tout le monde. Le personnel médical est alors intervenu immédiatement pour prodiguer les premiers soins et évacuer le joueur sur une civière, tandis que Koné faisait signe à ses partenaires et aux supporters afin de les rassurer.

Bien que son tournoi soit terminé, la Fédération canadienne a annoncé qu’il resterait avec la sélection jusqu’à la fin du parcours de son pays en Coupe du monde, un choix qui témoigne de l’esprit d’équipe qui anime le groupe.

Après un match nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine en ouverture, le Canada a donc signé sa toute première victoire en Coupe du monde, effaçant les deux défaites subies lors de ses deux seules participations précédentes (1986 et 2022).