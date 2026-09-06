Vidéo : amertume et moquerie à l'Emirates Stadium, Rogers gifle Arsenal et provoque les supporters par un geste surprenant

Morgan Rogers, le joueur de Chelsea, s'est moqué des supporters d'Arsenal après avoir inscrit un but pour son équipe à l'Emirates Stadium, lors du match disputé aujourd'hui en Premier League.

Le journal « The Sun » a indiqué que le comportement de Morgan a provoqué la colère des fans d'Arsenal, après qu'ils ont vu les responsables de l'Emirates Stadium échouer à recruter Rogers lors du mercato estival.

Arsenal suivait de près le joueur anglais, mais Chelsea l'a devancé avec une transaction d'une valeur de 117 millions de livres sterling, un montant record pour un joueur anglais.

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Arsenal était impatient de prendre sa revanche sur Chelsea en l'écrasant dans le nord de Londres cet après-midi de dimanche, mais après seulement 77 secondes de jeu, Rogers a inscrit le but d'ouverture du score pour Chelsea d'une frappe directe.

Il est ensuite parti célébrer devant les supporters de l'équipe hôte, et a même tiré la langue aux fans dans l'un des coins de l'Emirates Stadium.

Arsenal préparait le terrain pour recruter Rogers depuis l'été 2025, allant même jusqu'à organiser une rencontre directe avec l'entraîneur Mikel Arteta.

Rogers s'est également entretenu avec l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, qui l'a convaincu par son projet, et dès que Chelsea a versé la somme demandée, le transfert a été conclu.

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