L'Atlético Madrid a ouvert le score face au Barça lors de la rencontre disputée au stade Metropolitano, dans le cadre de la 15e journée de la Liga, après que Giuliano Simeone a su concrétiser le début tonitruant des locaux par un premier but, profitant d'une passe précise de l'Argentin Julian Alvarez.

Ce but est intervenu après un début palpitant de l'Atlético Madrid, qui avait adressé deux premiers avertissements au Barça, le premier par un face-à-face franc, le second par une frappe qui a heurté la barre transversale, avant que les locaux ne parviennent à trouver le chemin des filets.

Julian Alvarez a envoyé un centre ras-de-terre précis, repris par Giuliano Simeone dans un puissant appel venu de l'arrière, qui a ainsi pu se présenter seul face au but et l'envoyer avec succès au fond des filets, signant l'avantage de l'Atlético Madrid et enflammant l'ambiance de son stade.