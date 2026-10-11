Le défenseur saoudien Ali Al-Bulaihi a continué de faire parler de lui, après avoir reçu un carton rouge lors de la confrontation entre Al Shabab et Al Taawoun, un incident qui a contraint son équipe à terminer la rencontre à dix et qui a remis en lumière le palmarès du joueur en matière de cartons rouges dans la Saudi Pro League.

L'expulsion d'Al-Bulaihi est survenue à la 33e minute de la première période, après qu'il a fauché Mohammed Al-Kuwaykibi, joueur d'Al Taawoun, alors que celui-ci s'élançait vers le but. L'arbitre a décidé de brandir le carton rouge après avoir revu l'action grâce à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), pour avoir privé l'attaquant adverse d'une occasion nette de marquer.

Selon le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques du football, Al-Bulaihi porte son total à 5 expulsions en Saudi Pro League depuis la saison 2009-2010, égalant ainsi le deuxième bilan le plus élevé de la compétition, à égalité avec 8 autres joueurs, un nouveau record négatif pour le défenseur saoudien.

Dans ce classement, Al-Bulaihi reste derrière Mohammed Al-Khabrani, détenteur du record du nombre d'expulsions en Saudi Pro League depuis la saison 2009-2010, avec un total de 7 cartons rouges, contre 5 pour chacun des joueurs du groupe qui comprend Al-Bulaihi et huit autres joueurs.

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L'incident impliquant Al-Bulaihi n'est pas le seul de la série de cartons rouges qu'ont connue les confrontations entre Al Shabab et Al Taawoun récemment : les quatre dernières rencontres entre les deux équipes ont vu quatre cartons rouges distribués, aux noms d'Ali Al-Bulaihi, Abdullah Maatouk, Mohammed Al-Shuwairekh et du Brésilien André Giroto.

Avec cet épisode, Al-Bulaihi ajoute une nouvelle expulsion à son palmarès en Saudi Pro League, tandis qu'Al Shabab fait face à un défi supplémentaire après avoir perdu l'un de ses éléments défensifs très tôt face à Al Taawoun. Cette statistique met de nouveau en évidence la multiplication des expulsions dans les duels entre les deux équipes, ainsi que le chiffre atteint par le défenseur saoudien dans la compétition au cours des dernières années.