VIDÉO : Alex Iwobi, attaquant de Fulham et des Super Eagles du Nigeria, revient sur ses duels avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, détaille les raisons de son départ d’Arsenal et aborde bien d’autres sujets dans le dernier épisode du podcast « Beast Mode On »
Abebayo Akinfenwa reçoit Alex Iwobi dans le podcast « Beast Mode On ». L’ailier de Fulham y retrace son parcours, de sa formation à Arsenal à son statut de titulaire en Premier League, en passant par ses performances remarquées avec la sélection nigériane. Le joueur de 29 ans évoque également ses duels face à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ainsi que d’autres sujets captivants.
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Disponible sur YouTube et Spotify, le podcast « Beast Mode On » propose l’intégralité de ses épisodes à la vision et à l’écoute gratuite.