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L'équipe saoudienne d'Al-Qadsiah poursuit son excellent parcours en Ligue des champions d'Asie Élite. Elle a signé une large victoire face aux Émiratis de Shabab Al-Ahli et ravi la deuxième place de la zone Ouest à son compatriote Al-Hilal.

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Al-Qadsiah s'est imposé 5-1 sur la pelouse de Shabab Al-Ahli ce mardi, au stade Rashid de Dubaï, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'attaquant mexicain Julián Quiñones a ouvert le score pour Al-Qadsiah dès la troisième minute de jeu. Sa frappe puissante de l'extérieur de la surface a heurté la main du gardien de Shabab Al-Ahli, qui a tenté de s'interposer, avant de finir au fond des filets.

Quiñones n'a pas attendu longtemps pour doubler la mise : dix minutes plus tard seulement, à la 13e minute précisément, le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders lui a servi le ballon devant le but de Shabab Al-Ahli, et il l'a habilement transformé.

Reijnders a lui-même inscrit le troisième but à la 61e minute. Après avoir reçu le ballon à l'entrée de la surface, il a décoché une puissante frappe à ras de terre qui a trompé le gardien de l'équipe émiratie.

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Shabab Al-Ahli a réduit l'écart dix minutes plus tard, à la 71e minute précisément, lorsque le ballon est parvenu à Matheusão face au gardien belge Koen Casteels. L'attaquant n'a pas manqué l'occasion.

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Mais il n'a fallu que six minutes à Al-Qadsiah pour réagir : Tijjani Reijnders a inscrit son deuxième but, le quatrième de son équipe, en reprenant victorieusement une passe magistrale devant le but de Shabab Al-Ahli.

À quatre minutes de la fin, à la 86e minute précisément, Abdullah Al-Salem a marqué le cinquième but de l'équipe saoudienne, après s'être retrouvé seul face au but de Shabab Al-Ahli sur le côté droit.

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Ce large succès est la deuxième plus large victoire de l'histoire d'Al-Qadsiah en Ligue des champions d'Asie Élite, après celle obtenue face aux Qataris d'Al-Gharafa (5-0) lors de la précédente journée.

Grâce à cette victoire, l'équipe saoudienne porte son total à 11 points et occupe la deuxième place de la zone Ouest, à deux longueurs du leader émirati Al-Aïn et avec un point d'avance sur son compatriote Al-Hilal, relégué au troisième rang, ainsi que sur les Iraniens de l'Esteghlal, quatrièmes.

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Al-Qadsiah reste ainsi, avec Al-Aïn, actuel leader du classement, la seule équipe invaincue de la zone Ouest dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Asie Élite.

De son côté, Shabab Al-Ahli concède sa deuxième défaite consécutive dans la compétition asiatique, après son revers 2-0 face à Al-Hilal lors de la quatrième journée.

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Ce revers laisse l'équipe émiratie bloquée à 9 points, au cinquième rang de la zone Ouest, dans l'attente du dernier match de la cinquième journée, qui opposera les Saoudiens d'Al-Nassr aux Qataris d'Al-Sadd.