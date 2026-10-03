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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Vidéo : Al-Owais, le Superman de l'Arabie saoudite, porté en triomphe par les Saoudiens après l'élimination du Qatar

M. Al Owais
Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
Gulf Cup
Arabie saoudite
Qatar

Le gardien d'Al-Hilal poursuit son éclatante performance

Mohammed Al-Owais a été porté en triomphe par ses coéquipiers de la sélection saoudienne, après les avoir conduits jusqu'à la finale de la Coupe du Golfe arabe, dans sa vingt-septième édition, le « Khaliji 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face au Qatar aux tirs au but, après un match nul et vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, en demi-finale du tournoi du Golfe.

La séance de tirs au but a été marquée par la performance de Mohammed Al-Owais, qui a repoussé deux penalties de Jassem Jaber et Khoukhi Boualem, permettant à l'Arabie saoudite de s'imposer 3-2.

Le tir de Boualem a été particulièrement exceptionnel : Al-Owais l'a d'abord détourné, mais il a dû être retiré en raison de sa sortie de la ligne de but, avant qu'il ne réussisse à le repousser de nouveau lors de la reprise.

Au vu de ces prestations, Mohammed Al-Owais a reçu le prix du meilleur joueur de la rencontre, selon ce qu'a révélé la Fédération de la Coupe du Golfe de football.

Les coéquipiers du gardien d'Al-Hilal l'ont également célébré après le match, le portant en triomphe, lui qui a été le principal artisan de la qualification pour la finale.

Al-Owais a réitéré les prestations remarquables qu'il avait livrées lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, notamment lors du premier match de la phase de groupes contre l'Uruguay, qui s'était soldé par un match nul 1-1.

Pour rappel, l'Arabie saoudite affrontera le vainqueur de la confrontation entre Oman et les Émirats arabes unis, en finale du Khaliji 27, mardi prochain, au stade Al-Inma de Djeddah.

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