Vidéo : Al-Omari répond… L’équipe nationale saoudienne a-t-elle souffert des changements tactiques de Donis contre l’Espagne ?

Le défenseur saoudien Abdul-Ilah Al-Omari a démenti tout impact négatif des changements opérés par le sélectionneur grec Georgios Donis lors du match contre l’Espagne, tout en soulignant la difficulté de la prochaine rencontre face au Cap-Vert.

Les Saoudiens défieront le Cap-Vert samedi à l’aube au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans des déclarations accordées au journal saoudien « Al-Riyadiah » avant la rencontre, Al-Omari a affirmé : « Nous nous sommes préparés du mieux possible. Nous affrontons une équipe forte et respectée, mais nous sommes nous aussi une équipe solide, et notre objectif est la victoire. »

Interrogé sur l’effet de l’alignement en cinq défenseurs, contre quatre, lors de la défaite 4-0 face à l’Espagne dimanche dernier, il a répondu : « La rencontre précédente est terminée et appartient au passé. Nous respectons les consignes de l’entraîneur, que nous jouions à quatre ou à cinq derrière, et nous espérons que la chance sera de notre côté samedi. »

Il a conclu : « Nous bénéficions d’un soutien total depuis le début du stage. Nous formons un groupe soudé, que ce soit les joueurs, les entraîneurs ou les dirigeants, et notre objectif est de remporter les trois points et de nous qualifier pour le tour suivant. »

Un succès est impératif pour les deux formations, qui ne peuvent se contenter d’espérer un bon classement parmi les troisièmes.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène avec quatre points.