Abdulelah Al-Omari, défenseur de l’équipe nationale saoudienne, a ouvert le score lors de l’entrée en lice des « Verts » face à l’Uruguay, dans le cadre de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis.

Al-Omari a trouvé le chemin des filets à un moment crucial, mardi au Hard Rock Stadium de Miami, offrant ainsi à la sélection saoudienne un avantage précoce face à l’une des équipes les plus redoutables du groupe H et enflammant les supporters saoudiens présents dans les tribunes.

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Al-Omari a ouvert le score à la 41^e minute, profitant d’une mêlée dans la surface uruguayenne après un coup de tête puissant de Mohammed Kanno. Le gardien, incapable de maîtriser le ballon, l’a seulement repoussé vers l’arrière, où le défenseur saoudien l’a immédiatement renvoyé au fond des filets. L’Arabie saoudite ouvrait ainsi le score sous les yeux enthousiastes de ses joueurs et de ses supporters massés dans les tribunes du Hard Rock Stadium.

Ce succès intervient après une période de domination saoudienne et une organisation défensive rigoureuse, récompensant le travail des hommes de l’entraîneur Georgios Donis face à l’une des meilleures sélections d’Amérique du Sud, et offrant aux Verts un avantage précieux juste avant la mi-temps.

Al-Omari devient ainsi le premier défenseur central de l’histoire des Verts à trouver le chemin des filets en Coupe du monde.

Il s’agit seulement de la deuxième fois que les Saoudiens trouvent le chemin des filets lors d’un match d’ouverture de Coupe du monde, après leur but contre les Pays-Bas en 1994 aux États-Unis.













Les Verts visent désormais une victoire qui pourrait leur ouvrir les portes du tour suivant dans un groupe difficile comprenant l’Espagne et le Cap-Vert.