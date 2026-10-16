Al-Nassr a été écarté des pronostics de plusieurs analystes sportifs concernant l'équipe la mieux placée pour remporter le titre de la Supercoupe d'Arabie saoudite, après qu'un débat au sein de l'émission « Dawrina Ghair » a révélé différents favoris parmi les prétendants au trophée, sans que « Al-Alami » ne soit cité par les invités ayant participé à la discussion, ce qui ouvre la porte aux interrogations sur les chances du club dans la course au titre.

L'histoire a commencé lorsque le journaliste Khaled Al-Shanif, présentateur de l'émission « Dawrina Ghair », a posé à ses invités une question sur leurs prévisions quant à l'équipe qui serait sacrée en Supercoupe d'Arabie saoudite. Les réponses ont divergé entre le choix d'Al-Ahli, la conviction que le vainqueur de la confrontation entre Al-Ahli et Al-Qadsiah décrocherait le titre, tandis qu'un autre avis s'est porté directement sur Al-Qadsiah.

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Nasser Al-Shamrani, ancienne vedette du football saoudien, a déclaré qu'il voyait en Al-Ahli l'équipe la plus prête à s'emparer du titre, signe de sa conviction que « Al-Raqi » est capable d'afficher un très bon niveau durant la compétition et de remporter les rencontres qu'il disputera.

De son côté, Ahmed Atif a emprunté une voie différente dans ses prévisions, estimant que l'équipe qui sortirait vainqueur du duel entre Al-Ahli et Al-Qadsiah serait la mieux placée pour soulever le trophée, sans accorder d'avantage clair à l'une ou à l'autre avant de connaître le résultat de la rencontre attendue.

Quant à Manaf Abu Shuqair, il a désigné Al-Qadsiah comme futur vainqueur de la Supercoupe d'Arabie saoudite, se montrant ainsi le plus tranché des invités de l'émission sur l'identité du futur champion, à un moment où Al-Nassr n'est apparu dans aucun de leurs choix.

Ces pronostics mettent en lumière la bataille annoncée pour le titre de la Supercoupe d'Arabie saoudite, avec des points de vue divergents entre analystes sur l'identité de l'équipe la plus proche du sacre.

Et malgré l'absence d'Al-Nassr dans les prévisions des invités de l'émission, tout se jouera sur le terrain, car les pronostics ne suffisent pas à désigner le champion : ce sont les résultats et la performance lors des matches décisifs qui trancheront la course au titre.

La Supercoupe d'Arabie saoudite doit se dérouler au Koweït, du 19 au 23 décembre 2026, au stade international Jaber Al-Ahmad, avec la participation de quatre clubs : Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Kholood.

Le tirage au sort a donné un duel entre Al-Ahli et Al-Qadsiah en première demi-finale, tandis qu'Al-Nassr affrontera Al-Kholood en seconde demi-finale, les deux vainqueurs se qualifiant pour la finale et la lutte pour le titre.