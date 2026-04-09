Vidéo : Al-Jaber met en doute le titre de champion d’Al-Nassr en 2014, évoquant « un accord à quatre »

Sami Al-Jaber, figure emblématique d’Al-Hilal, a tenu des propos surprenants au sujet du titre remporté par Al-Nassr lors du championnat saoudien de la saison 2013/2014.

Entraîneur de l’Al-Hilal durant l’exercice 2013-2014, il avait alors vu son rival s’adjuger le titre avec deux points d’avance.

Invité de l’émission « Nadina » sur MBC, l’ancien international a affirmé que le titre de champion de la Saudi League était encore à portée de main.

Al-Nassr occupe actuellement la première place avec 70 points en 27 matchs, juste devant Al-Hilal (68 points) et Al-Ahli (66 points), qui comptent chacun 28 rencontres jouées.

Interrogé par un téléspectateur sur le titre perdu par Al-Hilal en 2013-2014 au profit des Nassr, l’ancien entraîneur a répondu :

La légende d’Al-Hilal a rétorqué : « Aujourd’hui, la vidéo est là… et il n’y a pas de « quatre poussées » », allusion claire aux faveurs arbitrales dont Al-Nassr aurait bénéficié à l’époque pour décrocher le titre.

Le présentateur Abdulrahman Al-Humaidi lui a alors fait remarquer que le « favoritisme » était toujours évoqué, ici et là. L’ancien attaquant a alors lancé : « Aujourd’hui, le match contre Al-Ahli a été volé à l’équipe… Il n’y a pas eu de justice. »

Il a dénoncé des erreurs « injustifiées », d’autant plus inacceptables qu’elles surviennent à l’ère de l’assistance vidéo.

Mercredi soir, lors de la 29^e journée de la Saudi Pro League Roshen, Al-Ahli a été tenu en échec 1-1 par Al-Fayha.

La rencontre a été émaillée de décisions arbitrales controversées, Al-Ahli réclamant notamment deux penalties non sifflés.

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