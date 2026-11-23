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Le club saoudien d'Al-Ittihad a retrouvé son équilibre en Ligue des champions de l'AFC Élite en s'imposant 2-0 face aux Ouzbeks de Pakhtakor, lundi 23 novembre 2026 au soir, lors de la cinquième journée de la compétition. Une victoire importante qui met fin à la frustration née de sa lourde défaite contre les Émiratis d'Al-Aïn lors de la journée précédente.

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Le club saoudien d'Al-Ittihad a retrouvé son équilibre en Ligue des champions de l'AFC Élite en s'imposant 2-0 face aux Ouzbeks de Pakhtakor, lundi 23 novembre 2026 au soir, lors de la cinquième journée de la compétition. Une victoire importante qui met fin à la frustration née de sa lourde défaite contre les Émiratis d'Al-Aïn lors de la journée précédente.

Al-Ittihad abordait la rencontre avec l'ambition de se réconcilier avec ses supporters et de retrouver la confiance, après la sévère défaite 1-4 concédée face à Al-Aïn. Ce résultat avait placé l'entraîneur danois Jens Fissing sous une forte pression, d'autant que l'équipe avait reculé au classement de la zone Ouest et avait impérativement besoin de points pour ne pas compliquer ses calculs de qualification pour la phase à élimination directe.

Al-Ittihad n'a pas tardé à concrétiser sa supériorité. Dès la septième minute, Muhannad Al-Shanqeeti a ouvert le score au terme d'une action offensive lancée par Houssem Aouar : Marwan Al-Sahafi a remis le ballon d'une talonnade au latéral saoudien, auteur d'une frappe puissante qui a fini au fond des filets, offrant un avantage précoce à l'équipe qui recevait.

Al-Ittihad a cherché à profiter de ce but pour doubler la mise. Aouar a failli inscrire le deuxième but à la 15e minute, mais sa frappe a heurté la transversale. Marwan Al-Sahafi a continué de mettre en difficulté la défense de Pakhtakor, qui s'en est remise aux interventions de son gardien Vladimir Nazarov pour écarter le danger, tandis que le gardien Predrag Rajković a dû intervenir à plusieurs reprises pour préserver l'avance de son équipe avant la pause.

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Dès l'entame de la seconde période, Al-Ittihad a porté un nouveau coup à la formation ouzbèke : à la 47e minute, Georges Ilenikhena a profité du retour d'une frappe de Mukhtar Ali sur le poteau gauche du gardien pour pousser le ballon au fond des filets d'une reprise directe, donnant à son équipe une avance confortable.

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Après le deuxième but, Al-Ittihad a géré la rencontre avec davantage de sérénité et a su conserver son avance, tandis que Pakhtakor n'a pas réussi à concrétiser ses tentatives pour réduire l'écart. Le match s'est conclu sur une victoire 2-0 du club saoudien, qui renoue avec le succès sur la scène continentale.

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Al-Ittihad redresse la barre après le choc Al-Aïn

Ce résultat revêt une grande importance pour Al-Ittihad, puisqu'il intervient après l'un de ses pires matchs continentaux de la saison : la défaite 4-1 contre les Émiratis d'Al-Aïn lors de la quatrième journée. L'équipe avait alors reculé à la dixième place avec 4 points et se devait de l'emporter lors de la rencontre suivante pour relancer ses chances.

La défaite face à Al-Aïn avait exposé l'entraîneur Jens Fissing aux critiques et à la pression. Il avait toutefois assumé l'entière responsabilité du résultat, estimant que son équipe avait commis des erreurs décisives et que la fatigue, ainsi qu'une période de préparation plus courte que celle de l'adversaire, avaient pesé sur la condition des joueurs. Il avait également souligné que la progression de l'équipe passait par un travail progressif, et non par des solutions rapides ou des changements immédiats.

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La victoire contre Pakhtakor permet à l'entraîneur de souffler et confirme la capacité d'Al-Ittihad à surmonter son faux pas continental, d'autant que l'équipe s'est montrée plus solide : elle a marqué tôt dans la rencontre, puis de nouveau dès le début de la seconde période, avant de garder sa cage inviolée jusqu'au bout.

La situation d'Al-Ittihad en Ligue des champions de l'AFC Élite

Al-Ittihad compte désormais 7 points après cinq journées, avec une deuxième victoire en phase de ligue, pour un match nul et deux défaites. Le club occupe la huitième place du classement de la zone Ouest, selon le classement publié à l'issue de la rencontre.

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Ce succès constitue une étape importante dans la course à la qualification, mais Al-Ittihad n'a encore rien validé. Il lui faudra continuer à engranger des points lors des prochaines journées pour assurer sa place parmi les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et éviter des calculs compliqués dans la phase décisive de la compétition.

Si cette victoire a ramené un peu de calme au sein de l'équipe, les défis qui attendent Fissing dépassent le simple fait d'avoir surmonté la défaite contre Al-Aïn. Al-Ittihad doit maintenir ce niveau et retrouver sa personnalité sur la scène continentale, afin que ce retour à la victoire face à Pakhtakor ne se résume pas à un sursaut passager.