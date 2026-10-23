Al Ittihad a poursuivi sa progression en Saudi Pro League, après avoir décroché une précieuse victoire aux dépens d'Al Diriyah sur le score de deux buts à zéro, lors du duel qui les a opposés au stade de la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah, dans le cadre de la onzième journée. Le Doyen engrange ainsi trois nouveaux points qui renforcent ses ambitions dans la course aux premières places.

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Al Ittihad est entré dans la rencontre avec une volonté affichée d'imposer son rythme très tôt, profitant de ses incursions offensives et de ses tentatives répétées pour atteindre la cage d'Al Diriyah, jusqu'à ce que l'attaquant nigérian George Ilenikhena parvienne à percer la défense, en inscrivant le but de l'ouverture du score à la 30e minute, après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, offrant à son équipe l'avantage avant la fin de la première période.









En seconde période, le staff technique d'Al Ittihad est intervenu pour dynamiser sa ligne offensive, en faisant entrer Youssef En-Nesyri et Dion Lopy, tandis qu'Al Diriyah tentait de revenir dans le match en renforçant ses options offensives avec l'entrée de Darwin Núñez. Mais ses tentatives n'ont pas suffi à percer l'organisation défensive du Doyen, qui a conservé son avantage et géré le déroulement de la rencontre avec sérénité.

Avant le coup de sifflet final, Georginio Wijnaldum a mis un terme à tout espoir de retour d'Al Diriyah, en inscrivant le deuxième but d'Al Ittihad sur penalty à la 77e minute, assurant la victoire de son équipe et lui offrant une fin de match confortable, avant l'entrée de Marwan Al Sahafi dans les dernières minutes pour aider à préserver le résultat jusqu'au bout.

Avec cette victoire, Al Ittihad porte son total à 21 points et occupe la quatrième place au classement de la Saudi Pro League, continuant de mettre la pression sur les équipes de tête, dans sa quête pour réduire l'écart avec Al Nassr et Al Hilal et rester dans la course lors des prochaines journées.

Cette victoire vient donner aux supporters d'Al Ittihad un nouvel élan moral, après que l'équipe a su traduire sa supériorité en deux buts, tout en gardant sa cage inviolée, pour sortir du duel face à Al Diriyah avec des gains au niveau du résultat comme de la performance, confirmant sa volonté de poursuivre son ascension au classement.