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Al-Hilal a repris la tête de la Roshn Saudi League en cette saison 2026-2027, aux dépens de ses rivaux Al-Qadsiah et Al-Nassr, après une victoire importante obtenue à l'extérieur face à Al-Ettifaq.

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Al-Hilal s'est imposé 3-1 sur la pelouse d'Al-Ettifaq ce samedi, à l'EGO Stadium de Dammam, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Al-Hilal a démarré la rencontre tambour battant : Hassan Tambakti a trouvé le chemin des filets dès la 6e minute, après un cafouillage dans la surface de réparation, mais l'arbitre a refusé le but pour hors-jeu, une décision ensuite confirmée par l'assistance vidéo à l'arbitrage, la « VAR ».

Le premier but est finalement tombé à la 29e minute, lorsque l'attaquant anglais Ollie Watkins a profité d'un centre du brillant latéral droit Mohammed Mahzari pour le reprendre d'une tête précise au fond des filets, hors de portée du gardien Marek Rodák.

Mais Al-Ettifaq a refusé de rentrer aux vestiaires mené au score et a égalisé cinq minutes avant la pause, au terme d'une action sur corner ponctuée de trois tentatives.

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Après une série de frappes repoussées par la défense d'Al-Hilal, le ballon est parvenu à Álvaro Medrán à l'entrée de la surface. L'Espagnol a frappé de superbe manière, sans que le gardien marocain Yassine Bounou ne parvienne à s'interposer.

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Al-Hilal a entamé la seconde période avec beaucoup d'intensité et a mis Al-Ettifaq sous pression pour inscrire le deuxième but, jusqu'à obtenir gain de cause à la 61e minute.

Le milieu de terrain serbe Sergej Milinković-Savić a redonné l'avantage au club de la capitale seize minutes après la reprise, sur un coup franc magnifiquement tiré dans les filets du gardien Marek Rodák.

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Al-Ettifaq a tenté de revenir au score, mais son défenseur écossais Jack Hendry a mis fin à ses espoirs en commettant une erreur fatale à la 74e minute.

Sur un centre de Mohammed Mahzari, Hendry a tenté de remettre le ballon de la poitrine à son gardien, mais Watkins a profité de cette passe ratée pour expédier habilement le ballon au fond des filets.

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Watkins poursuit ainsi sa belle série avec Al-Hilal depuis son arrivée en provenance d'Aston Villa lors du dernier mercato estival. Il s'agit de son 11e but toutes compétitions confondues, dont 7 en Roshn Saudi League et 4 en Ligue des champions de l'AFC Elite.

Le rôle de l'attaquant anglais ne se limite pas à marquer : il a également délivré 6 passes décisives, ce qui porte à 17 le nombre de buts auxquels il a contribué en 13 matchs, soit plus d'un but par rencontre.

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Grâce à cette victoire, Al-Hilal reprend la tête du classement de la Roshn Saudi League avec 33 points, deux longueurs devant Al-Qadsiah et Al-Nassr, respectivement deuxième et troisième.

De son côté, Al-Ettifaq concède sa quatrième défaite de la saison en Roshn Saudi League et reste bloqué à 19 points, à la septième place du classement.