Al Hilal a poursuivi son bon début de saison en Roshn Saudi League, en signant sa deuxième victoire consécutive dans la compétition, après son succès contre Al Feiha sur le score de trois buts à zéro, ce jeudi soir, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée. « Le Leader » engrange ainsi 6 points sur 6 et prend provisoirement la tête du classement.

Al Hilal avait entamé son parcours en championnat par une victoire spectaculaire face à Al Faisaly sur le score de 4-2, avant de confirmer sa supériorité lors de la deuxième journée face à Al Feiha. L'équipe dirigée par l'Italien Simone Inzaghi continue ainsi d'enchaîner les résultats positifs, malgré certaines périodes durant lesquelles elle n'a pas affiché le niveau offensif attendu.

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Savić ouvre la voie à Al Hilal

Al Hilal a eu besoin de 31 minutes pour percer la défense d'Al Feiha, après que le Serbe Sergej Savić a réussi à inscrire le premier but, profitant d'un ballon repoussé par le gardien de l'équipe recevante à la suite d'une frappe de son coéquipier Crysencio Summerville, pour le loger directement au fond des filets.

Savić a apporté un nouveau plus offensif à son équipe grâce à ses montées, le joueur serbe continuant d'afficher sa présence devant le but avec Al Hilal, devenant l'une des principales solutions sur lesquelles l'équipe s'appuie pour atteindre les cages adverses.

Mendeš double la mise

Dès le début de la seconde période, Al Hilal n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart, Sultan Mendeš réussissant à inscrire le deuxième but à la 46e minute, offrant à son équipe un avantage confortable et compliquant la tâche d'Al Feiha pour revenir dans le match.

Après le deuxième but, Al Hilal a conservé sa maîtrise et sa domination, tandis qu'Al Feiha tentait de réduire l'écart et de se replonger dans l'ambiance du match, mais la défense du « Leader » a su gérer les tentatives de l'équipe recevante et préserver sa cage inviolée.

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La 81e minute a offert une occasion d'aggraver le score, après que le Néerlandais Summerville a manqué un penalty qui aurait pu sceller le match prématurément, mais son échec n'a pas affecté la domination d'Al Hilal sur la rencontre.

Al Dossari conclut à la fin

Avant le coup de sifflet final, le remplaçant Nasser Al Dossari est parvenu à ajouter le troisième but pour Al Hilal à la 88e minute, portant le coup de grâce aux espoirs d'Al Feiha et assurant au « Leader » les trois points sans aucune complication dans les dernières minutes.

Avec cette victoire, Al Hilal porte son total à 6 points en deux matches, poursuivant son départ idéal en Roshn Saudi League, après avoir inscrit 7 buts lors des deux premières journées, pour seulement deux buts encaissés, tandis qu'Al Feiha a subi un nouveau coup dur en ce début de parcours dans la compétition.