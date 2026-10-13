Vidéo : Al Hilal la méritait-il ? Les experts de l'arbitrage réagissent au penalty accordé face à Al Sadd

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Un expert en arbitrage a analysé le penalty obtenu par Al Hilal lors de son match contre Al Sadd, mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Al Hilal a ouvert le score grâce à l'Anglais Ollie Watkins à la 40e minute, avant que l'arbitre japonais Yusuke Araki n'accorde un penalty, également en faveur de Watkins, à la 61e minute.









L'ancien joueur d'Aston Villa s'est approché du but d'Al Sadd par le côté gauche, puis s'est placé pour envoyer une frappe dans la lucarne opposée, avant l'intervention de Paulo Otavio, joueur d'Al Sadd, qui a tenté de contrer la frappe : le ballon a touché sa main et est sorti du terrain.









Quelques instants plus tard, Araki est revenu vers l'écran de l'assistance vidéo pour revoir l'action, avant d'accorder le penalty transformé par Ruben Neves, qui a doublé l'avance d'Al Hilal à la 65e minute.

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L'analyste arbitral du journal saoudien Al Jazirah, Saad Al Kathiri, a estimé que l'attribution du penalty était une "décision correcte" de l'arbitre japonais.

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L'ancien arbitre international a expliqué l'action en ces termes : "Le défenseur d'Al Sadd a intercepté le ballon avec sa main, qui augmentait le volume de son corps et se trouvait dans une position non naturelle. Le défenseur aurait dû recevoir un carton jaune."









L'Égyptien Mohamed Kamal Richa, analyste arbitral du journal saoudien Al Riyadiah, a exprimé le même avis concernant le penalty d'Al Hilal face à Al Sadd, affirmant : "La salle VAR a eu raison d'appeler l'arbitre et d'accorder le penalty."









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Al Hilal s'est finalement imposé 2-0 à Doha, portant son total à 6 points, à égalité avec l'Esteghlal Téhéran et Al Ain.