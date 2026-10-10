Le geste de l'une des stars d'Al-Nassr lors de la rencontre face à Al-Diriyah a suscité une large polémique, après qu'il a préféré conclure lui-même une offensive dangereuse plutôt que de transmettre le ballon à son coéquipier portugais Cristiano Ronaldo, dans une séquence qui a relancé le débat sur l'individualisme sur le terrain et le désir de certains joueurs de voler la vedette lors des grands matches.

Ronaldo avait réussi à inscrire le premier but lors de la victoire d'Al-Nassr contre Al-Diriyah sur le score de 3-0, vendredi soir, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de la Saudi Pro League, le capitaine d'« Al-Alami » poursuivant ainsi la quête de son 1000e but historique, lors d'une soirée qui a également été marquée par sa prestation étincelante et sa capacité à créer des occasions.

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L'ancienne star d'Al-Nassr Fahad Al-Hariri a évoqué cette séquence controversée, lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair », soulignant qu'il s'attendait à ce que le Français Kingsley Coman ne transmette pas le ballon à Ronaldo, mais qu'il aurait pris une décision différente s'il avait été à sa place.

Al-Hariri a déclaré : « Au moment où Coman s'est retrouvé seul face au but, j'ai dit qu'il n'allait pas la transmettre, mais si j'avais été à sa place, je l'aurais transmise à Ronaldo. Coman subit toutefois des pressions et cherche à s'imposer comme une vedette dans le championnat. Il semble que Coman avait davantage confiance en lui et possède un sens du but pour marquer, et peut-être estimait-il que Ronaldo était également en position de hors-jeu. Même Ronaldo avait un moral excellent : il a marqué et a fait marquer. »

Al-Hariri a précisé que le geste de Coman pourrait être lié à son désir de prouver ses capacités et de laisser son empreinte en Saudi Pro League, en particulier au regard des pressions qui accompagnent les joueurs aux grands noms, mais il a souligné dans le même temps que transmettre le ballon à Ronaldo était, selon lui, une option possible.

Malgré la polémique qui a accompagné la séquence, Ronaldo est apparu avec un moral élevé et a réussi à laisser son empreinte lors de la victoire contre Al-Diriyah, confirmant que sa concentration sur le terrain est toujours au rendez-vous, au moment où Al-Nassr continue d'engranger des résultats positifs et de poursuivre la lutte pour la tête de la Saudi Pro League.