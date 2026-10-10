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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : Al-Hariﬁ critique le joueur d'Al-Nassr pour son comportement avec Ronaldo

Al Nasr FC vs Al Diriyah
Al Nasr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Déclarations fracassantes

Le geste de l'une des stars d'Al-Nassr lors de la rencontre face à Al-Diriyah a suscité une large polémique, après qu'il a préféré conclure lui-même une offensive dangereuse plutôt que de transmettre le ballon à son coéquipier portugais Cristiano Ronaldo, dans une séquence qui a relancé le débat sur l'individualisme sur le terrain et le désir de certains joueurs de voler la vedette lors des grands matches.

Ronaldo avait réussi à inscrire le premier but lors de la victoire d'Al-Nassr contre Al-Diriyah sur le score de 3-0, vendredi soir, dans le cadre des rencontres de la huitième journée de la Saudi Pro League, le capitaine d'« Al-Alami » poursuivant ainsi la quête de son 1000e but historique, lors d'une soirée qui a également été marquée par sa prestation étincelante et sa capacité à créer des occasions.

Lire aussi : Officiel : la Fédération portugaise suspend Ronaldo et ouvre une enquête disciplinaire à son encontre

L'ancienne star d'Al-Nassr Fahad Al-Hariri a évoqué cette séquence controversée, lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair », soulignant qu'il s'attendait à ce que le Français Kingsley Coman ne transmette pas le ballon à Ronaldo, mais qu'il aurait pris une décision différente s'il avait été à sa place.

Al-Hariri a déclaré : « Au moment où Coman s'est retrouvé seul face au but, j'ai dit qu'il n'allait pas la transmettre, mais si j'avais été à sa place, je l'aurais transmise à Ronaldo. Coman subit toutefois des pressions et cherche à s'imposer comme une vedette dans le championnat. Il semble que Coman avait davantage confiance en lui et possède un sens du but pour marquer, et peut-être estimait-il que Ronaldo était également en position de hors-jeu. Même Ronaldo avait un moral excellent : il a marqué et a fait marquer. »

Al-Hariri a précisé que le geste de Coman pourrait être lié à son désir de prouver ses capacités et de laisser son empreinte en Saudi Pro League, en particulier au regard des pressions qui accompagnent les joueurs aux grands noms, mais il a souligné dans le même temps que transmettre le ballon à Ronaldo était, selon lui, une option possible.

Malgré la polémique qui a accompagné la séquence, Ronaldo est apparu avec un moral élevé et a réussi à laisser son empreinte lors de la victoire contre Al-Diriyah, confirmant que sa concentration sur le terrain est toujours au rendez-vous, au moment où Al-Nassr continue d'engranger des résultats positifs et de poursuivre la lutte pour la tête de la Saudi Pro League.

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