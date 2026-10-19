Al-Feiha a surpris son hôte Al-Ahli avec un but inattendu à la 45e minute, profitant de l'empressement des locaux à la recherche de l'ouverture du score, lors du match qui les oppose au stade de Majmaah, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien de Roshn pour les professionnels.

Al-Ahli mettait la pression avec insistance pour trouver le but de l'avantage, multipliant ses attaques par les ailes, mais ses tentatives se sont heurtées à la solidité défensive d'Al-Feiha et à de multiples situations de hors-jeu.

Alors qu'Al-Ahli jetait tout son poids offensif dans la bataille, Al-Feiha a lancé une contre-attaque rapide et meurtrière à la 45e minute, partie du côté gauche sur une passe du latéral Ahmed Bamsaoud vers Hugo Mora, qui a percé depuis le milieu du terrain jusqu'aux abords de la surface de réparation, avant de décocher une frappe surpuissante du pied droit que le gardien Abderrahmane Al-Sanbi n'a pu capter, le ballon se logeant dans la lucarne droite des buts d'Al-Ahli.

Al-Ahli n'a pas attendu longtemps et a égalisé à la 45e+3 par l'intermédiaire du remplaçant Artem Bondarenko, entré à la place du blessé Ziyad Al-Johani, pour que la première période s'achève sur le score de 1-1.

Après qu'Al-Ahli a pris l'avantage sur un penalty en seconde période par l'intermédiaire de Firas Al-Braikan, Al-Feiha est parvenu à égaliser à nouveau d'une nouvelle frappe surpuissante qui a mis dans l'embarras le gardien Abderrahmane Al-Sanbi pour la deuxième fois, celui-ci n'ayant pas réussi à protéger ses buts, à la 65e minute par l'intermédiaire de Jayson.









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