Dans l'une des affiches les plus spectaculaires de la dixième journée du championnat saoudien Roshn, Al-Khaleej a refusé de céder malgré deux buts de retard sur la pelouse d'Al-Fateh, et s'est révolté dans les dernières minutes pour renverser la situation et arracher une victoire palpitante 3-2, dimanche soir, grâce à un but à la dernière seconde dans le temps additionnel.

Al-Fateh avait pourtant entamé la rencontre avec force et su concrétiser sa domination par un but d'ouverture signé Lukas Haraslin à la 33e minute, bouclant la première période avec un avantage d'un but à zéro.









Au retour des vestiaires, les locaux ont poursuivi sur leur lancée et Wilfried Kanga a ajouté le deuxième but à la 60e minute. Al-Fateh semblait alors en route vers les trois points, avant que la physionomie du match ne change de façon spectaculaire.









Moussa Barrow a allumé la mèche de la remontée en réduisant l'écart pour Al-Khaleej à la 78e minute, redonnant espoir à son équipe, avant que Joshua King n'égalise à la 84e minute, dans une fin de match au suspense grandissant.

















Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, Al-Khaleej a porté le coup de grâce dans les ultimes instants, Omar Mascarell inscrivant le but de la victoire à la 90e+3, parachevant une remontada spectaculaire et offrant à son équipe un succès précieux, lui qui était encore mené de deux buts jusqu'à la 78e minute.









Avec ce succès, Al-Khaleej porte son total à 12 points et grimpe à la dixième place du classement du championnat saoudien Roshn, tandis qu'Al-Fateh reste bloqué à 6 points et recule au seizième rang.