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Karim Malim
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Vidéo : Al-Fateh s'est effondré en 15 minutes, Al-Khaleej enflamme la Roshn Saudi League avec une remontada époustouflante

Al Fath vs Al Khaleej
Al Fath
Al Khaleej
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Choc dans le temps additionnel

Dans l'une des affiches les plus spectaculaires de la dixième journée du championnat saoudien Roshn, Al-Khaleej a refusé de céder malgré deux buts de retard sur la pelouse d'Al-Fateh, et s'est révolté dans les dernières minutes pour renverser la situation et arracher une victoire palpitante 3-2, dimanche soir, grâce à un but à la dernière seconde dans le temps additionnel.

Al-Fateh avait pourtant entamé la rencontre avec force et su concrétiser sa domination par un but d'ouverture signé Lukas Haraslin à la 33e minute, bouclant la première période avec un avantage d'un but à zéro.



Au retour des vestiaires, les locaux ont poursuivi sur leur lancée et Wilfried Kanga a ajouté le deuxième but à la 60e minute. Al-Fateh semblait alors en route vers les trois points, avant que la physionomie du match ne change de façon spectaculaire.



Moussa Barrow a allumé la mèche de la remontée en réduisant l'écart pour Al-Khaleej à la 78e minute, redonnant espoir à son équipe, avant que Joshua King n'égalise à la 84e minute, dans une fin de match au suspense grandissant.





Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, Al-Khaleej a porté le coup de grâce dans les ultimes instants, Omar Mascarell inscrivant le but de la victoire à la 90e+3, parachevant une remontada spectaculaire et offrant à son équipe un succès précieux, lui qui était encore mené de deux buts jusqu'à la 78e minute.



Avec ce succès, Al-Khaleej porte son total à 12 points et grimpe à la dixième place du classement du championnat saoudien Roshn, tandis qu'Al-Fateh reste bloqué à 6 points et recule au seizième rang.

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