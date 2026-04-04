Le journaliste Walid Al-Faraj a fait des déclarations fracassantes concernant la course au titre du championnat professionnel Roshen cette saison, dévoilant son pronostic quant à l'équipe la plus susceptible de remporter le titre, alors que la lutte fait rage entre les grands clubs jusqu'aux dernières journées.

Lors de la 27e journée de la Ligue Roshen, Al-Nassr s'est imposé face à Al-Najma (5-2), tandis qu'Al-Ahli a battu Damac (3-0) et Al-Ittihad a battu Al-Hazm (1-0). Al-Hilal a quant à lui fait match nul (2-2) contre Al-Taawoun.

Grâce à ces résultats, Al-Nassr a conservé la tête du classement de la Ligue Roshen, avec 70 points, suivi d'Al-Hilal et d'Al-Ahli, qui totalisent chacun 65 points.

Al-Faraj a déclaré dans son émission « Action avec Walid » : « Les supporters doivent se préparer à célébrer le sacre de Al-Nassr en tant que champion de la Ligue Roshen, même s'il reste encore 7 journées à disputer. »

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Il a ajouté : « C'est vrai qu'il reste plusieurs matchs, mais au vu des événements actuels, je pense que Al-Nassr est le plus légitime et le plus proche de remporter le titre de la Ligue Roshen. »

Il a poursuivi : « Al-Nassr possède la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense, sans compter que ses stars figurent en tête des classements des buteurs et des passeurs décisifs. »

Il a conclu en déclarant : « Je m'attends à ce que Al-Nassr remporte officiellement le titre de champion lors de son match contre Al-Hilal le 7 mai prochain. »







