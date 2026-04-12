Vidéo : Al-Da'ee fixe une condition sine qua non pour que Al-Hilal soit couronné champion de la Saudi League Roshen

Mohammed Al-Da’ee, l’ancien gardien d’Al-Hilal, fixe une condition pour que le « Leader » ravisse finalement le titre de champion de la Saudi League Roshen à Al-Nassr, rappelant que l’Italien Simone Inzaghi a déjà été impliqué dans plusieurs revers par le passé.

Avec 68 points, le club de Riyad occupe actuellement la deuxième place du classement, à cinq longueurs du leader Al-Nassr (73 points), à six journées de la conclusion du championnat.

Interrogé sur le plateau de l’émission « Dorina Ghair », il a affirmé : « À mon avis, si Simone Inzaghi conserve la même ossature face à Al-Khaloud lors des prochaines rencontres, Al-Hilal remportera le titre. »

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Il ajoute : « Si Inzaghi revient à son ancien schéma de jeu, nous ne remporterons pas le championnat, car il a déjà causé plusieurs nuls faciles qui auraient pu nous permettre de décrocher le titre plus tôt. »

Il conclut : « Les matchs restants d’Al-Hilal sont plus faciles que ceux d’Al-Nassr, et nous pouvons remporter des victoires et être sacrés champions du championnat Roshen à condition qu’Al-Alamy s’incline face à nous. »