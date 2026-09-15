Vidéo : Al Ahly renoue avec la victoire et prend provisoirement la tête du championnat d'Égypte

Al Ahly a renoué avec la victoire en s'imposant face à Abou Qir pour les engrais (2-0), ce mardi soir, au stade international du Caire, dans le cadre de la cinquième journée du Championnat d'Égypte de première division.

La série de victoires d'Al Ahly s'était interrompue lors de la journée précédente, avec un match nul (1-1) face à Arab Contractors, après avoir remporté les trois premières journées.

Ahmed Moustafa Zizo, désigné homme du match, a inscrit le premier but à la 16e minute, après avoir reçu une passe du Marocain Sofiane Bendjedida à l'intérieur de la surface de réparation, éliminant le gardien Mahmoud Abdel Rahim « Gennesh » pour glisser aisément le ballon dans les filets.

Le deuxième but est venu du remplaçant Hussein El Shahat à la 90e+4, d'une frappe surpuissante de loin, après avoir reçu un ballon sur un corner.

Al Ahly a entamé la rencontre avec un dynamisme notable, monopolisant le ballon jusqu'à ce que Zizo inscrive son but, avant de reculer, laissant souvent le ballon à Abou Qir pour les engrais, mais sans constituer de réel danger.

La rencontre s'est nettement calmée en seconde période, les deux équipes se partageant le contrôle du ballon. La plus grosse occasion d'Abou Qir pour les engrais est survenue lorsque le poteau a repoussé une tête, tandis que Gennesh a détourné une double reprise en retourné de Zizo, en plus d'un face-à-face de l'Algérien Moncef Bakrar dans les dernières minutes.

Avec cette victoire, Al Ahly porte son total à 13 points et prend provisoirement la tête du classement, tandis qu'Abou Qir pour les engrais reste bloqué à 3 points, à la dix-septième place.

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