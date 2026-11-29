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Les buts d'Ivan Toney contre Al-Taawoun n'ont pas été le seul fait marquant après la victoire d'Al-Ahli. L'attaquant anglais se retrouve de nouveau au cœur des rumeurs de transfert, à l'approche de l'ouverture du mercato de janvier et alors que les informations sur son avenir se multiplient.

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Ivan Toney a mené Al-Ahli à la victoire contre Al-Taawoun (3-1), samedi soir, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League, en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive. Al-Taawoun avait ouvert le score par l'intermédiaire de Nadim Bayrami à la 39e minute, mais Toney a relancé Al-Ahli en égalisant à la deuxième minute du temps additionnel de la première période. À la 72e minute, l'attaquant anglais a donné l'avantage à son équipe sur penalty, avant que Matheus Gonçalves ne scelle le succès à la 89e minute, servi par Toney.

Après la rencontre, le joueur a refusé de se laisser distraire par les rumeurs sur son avenir. Il a déclaré à l'émission Rotana Sport avec Walid : « Ce qui se dit est faux, je suis uniquement un joueur d'Al-Ahli et c'est là-dessus que je me concentre. J'ai entendu tout le bruit venu de l'extérieur sur l'endroit où je serai en janvier, mais je suis ici et je continue avec Al-Ahli. Ce qui se dit n'a aucune importance pour moi, je suis un footballeur et je me concentre uniquement sur ce que je fais sur le terrain. »

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Interrogé sur la colère des supporters envers Bosic, l'entraîneur de l'équipe, Toney a répondu : « C'est l'avis des supporters sur l'entraîneur, et je comprends la frustration qu'ils ressentent. Notre devoir est de rester concentrés sur le terrain et de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. »

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Ce message intervient alors que les spéculations se multiplient sur un possible retour en Angleterre du joueur de 30 ans, grâce à son efficacité devant le but et à sa capacité à faire la différence.

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Manchester United figure parmi les clubs les plus souvent associés à Toney. Selon certaines informations, les Mancuniens pourraient formuler une offre de prêt assortie d'une option d'achat, plutôt que d'assumer le poids financier d'un transfert définitif dès janvier.

La liste des clubs liés à l'attaquant anglais s'étend également à Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur et Newcastle United. Ce dernier suscite un intérêt particulier, puisque Matthias Jaissle, ancien entraîneur de Toney à Al-Ahli, est à la tête de son staff technique. Le technicien allemand a déjà fait part de son admiration pour les qualités du joueur, sans pour autant confirmer une démarche pour le recruter.

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Pour l'heure, ces informations n'ont toutefois pas dépassé le stade de l'intérêt et des spéculations. Toney est lié au club saoudien jusqu'en juin 2028, ce qui place les dirigeants d'Al-Ahli en position de force face à d'éventuelles tentatives de recrutement, d'autant qu'un départ en milieu de saison ne serait pas une décision facile.

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Toney porte son total à 15 buts en Roshn Saudi League cette saison et creuse l'écart en tête du classement des buteurs, avec sept réalisations d'avance sur son plus proche poursuivant. Al-Ahli compte désormais 27 points et occupe la quatrième place, tandis qu'Al-Taawoun reste bloqué à 5 points, à la 17e et avant-dernière place.

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