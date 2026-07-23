La star allemande Thomas Müller a de nouveau relancé la polémique, après avoir laissé entendre que la présence de Lionel Messi sur le terrain pouvait parfois influencer les décisions des arbitres, lors de ses propos concernant une action qui l'a opposé au capitaine de la sélection argentine.

Müller est apparu dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a suggéré un parti pris de l'arbitrage en faveur de Messi, ravivant ainsi la controverse après la fin du Mondial 2026.

Müller a déclaré dans la vidéo : « Nous menions déjà face à l'Argentine, et Lionel Messi se tenait juste à côté de moi. Le ballon a rebondi sur le sol puis a touché ma main, qui était dans cette position (le long de mon corps).

Il a ajouté : « L'arbitre m'a immédiatement montré un carton jaune, et je pense que la raison est tout simplement que Messi se tenait à côté de moi. »

Il a poursuivi : « J'ai eu le sentiment que Messi le regardait comme pour dire : nous sommes menés (2-0), aide-nous un peu, s'il te plaît. »

Dans cette vidéo, Müller fait référence au match entre l'Allemagne et l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2010, qui s'était soldé par une victoire écrasante de la Mannschaft (4-0).

Ces déclarations ne sont pas éloignées du climat de controverse qui a accompagné la sélection argentine tout au long de son parcours lors de la Coupe du monde 2026, le tournoi ayant été le théâtre d'un large débat entre les supporters et les médias autour d'un certain nombre de décisions arbitrales que certains ont jugées favorables à l'Albiceleste.

Les critiques se sont répétées après plus d'un match, avec des accusations sur l'existence de décisions arbitrales controversées ayant aidé l'Argentine à poursuivre sa route vers la finale, tandis que d'autres ont rejeté ces accusations, affirmant que toutes les situations arbitrales étaient interprétables selon les lois du jeu.











