Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a fait du Clásico face au Barça une nouvelle scène pour afficher ses émotions, après avoir célébré de façon spectaculaire le but assassin de Kylian Mbappé à la 87e minute, qui a offert au club madrilène la victoire sur le score de 2-1 au stade Spotify Camp Nou.

L'image la plus marquante est venue de la surface technique, lorsque Mourinho s'est agenouillé devant les bancs de touche et a célébré le poing serré en tirant la langue, dans une scène qui a attiré tous les regards lors de sa première visite au stade depuis son retour dans le cercle des confrontations avec le Barça.

Un palmarès riche en polémiques au Camp Nou

Ce n'était pas la première fois que l'entraîneur portugais enflammait l'ambiance face au Barça. En avril 2010, Mourinho avait célébré la qualification de l'Inter Milan pour la finale de la Ligue des champions depuis le stade du Camp Nou, lors d'une rencontre marquée par le déclenchement des arroseurs pendant ses célébrations.

Mourinho s'était également déjà retrouvé dans des joutes verbales avec des personnalités de premier plan du club catalan, parmi lesquelles ses accusations liées à Frank Rijkaard et à l'arbitre Anders Frisk, ainsi que l'épisode où il avait mis son doigt dans l'œil de Tito Vilanova lors de la Supercoupe d'Espagne en 2011.

Une célébration qui intervient après une attaque contre le Barça

Le geste de Mourinho est survenu quelques jours après ses déclarations retentissantes au sujet de l'affaire Negreira, puisqu'il avait comparé celle-ci au scandale du Calciopoli et l'avait décrite comme pouvant devenir l'un des plus grands scandales de corruption arbitrale au monde, avant que la polémique ne revienne sur le devant de la scène avec sa célébration devant les bancs du Barça.

Sur le terrain, Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid à la 41e minute, avant que Raphinha n'égalise pour le club catalan à la 61e minute, puis l'attaquant français est revenu pour sceller la rencontre de son deuxième but à la 87e minute, permettant au Real Madrid de réduire l'écart avec le Barça, leader de la Liga, à 3 points.