La star allemande Karim Adeyemi a adressé un message d'adieu émouvant au Borussia Dortmund et à ses supporters, quelques heures après l'annonce officielle de son transfert au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a en effet annoncé ce jeudi la signature officielle de l'ailier allemand en provenance du Borussia Dortmund, avec un contrat courant jusqu'en juin 2031.

Après la cérémonie de signature et sa présentation lors de sa première conférence de presse sous le maillot blaugrana, Adeyemi a publié une vidéo sur ses comptes officiels des réseaux sociaux, dans laquelle il est revenu sur ses plus beaux moments sous le maillot de Dortmund.

Adeyemi a déclaré dans son message : « Quatre années que je n'oublierai jamais. Merci à mes coéquipiers, au club et aux supporters pour les émotions, les beaux souvenirs et le soutien. Noir et jaune pour toujours. »

Adeyemi met ainsi un terme à un parcours de quatre saisons avec le Borussia Dortmund, au cours desquelles il a disputé 146 matchs dans les différentes compétitions, inscrivant 36 buts et délivrant 22 passes décisives.

Son transfert au FC Barcelone constituera des retrouvailles avec l'entraîneur Hansi Flick, qui lui avait offert sa première apparition internationale avec la sélection allemande lorsqu'il était sélectionneur de la Mannschaft.