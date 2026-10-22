Vidéo : accueil triomphal pour Messi à Oviedo avant de recevoir le prix « Princesse des Asturies des Sports »

L'Argentin Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, est arrivé ce jeudi à Oviedo, où une foule nombreuse l'a accueilli à son arrivée à l'hôtel où il réside.

Des dizaines de supporters attendaient Messi pour le saluer, lui qui recevra demain le Prix Princesse des Asturies du sport.

Le journal « Marca » indique que Messi est arrivé à bord d'un avion privé en provenance de Miami et s'est rendu directement à l'hôtel, où une foule nombreuse l'attendait ainsi que la cérémonie d'accueil officielle organisée par le président de la fondation.

L'hôtel Reconquista, aux côtés du théâtre Campoamor, lieu de la cérémonie de remise des Prix Princesse des Asturies, est un symbole de ces récompenses.

L'attente de voir la star argentine a été immense tout au long de la matinée, les fans et les supporters patientant devant l'hôtel dans l'espoir de l'apercevoir.

La star est apparue en compagnie de son épouse Antonela, tous deux vêtus de noir, et ils se sont arrêtés pour saluer les membres de l'équipe du Reconquista.





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Le programme de la visite de Messi à Oviedo :

- Cet après-midi (17h30) : événement avec les étudiants, la communauté académique et le grand public au Palais des sports.

- Ce soir : dîner officiel avec Leurs Majestés le roi et la reine d'Espagne et les autres lauréats des prix.

- Vendredi matin (11h40) : réception royale des lauréats à l'hôtel Reconquista avec les médailles des Asturies, les fils préférés et les fils adoptifs de l'année 2026.

La princesse Leonor leur remettra un pin's commémoratif et une photo de groupe sera prise avec les lauréats.

- Vendredi : déjeuner officiel.

Vendredi après-midi (à 18h30). Cérémonie officielle de remise des prix au théâtre Campoamor d'Oviedo.

- Vendredi soir : vol direct vers New York.







