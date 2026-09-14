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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : accroché, Al-Ahli entame la défense de son titre en élite asiatique par un nul décevant

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« Al-Raqi » inquiète ses supporters

Le club saoudien d'Al-Ahli, tenant du titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, a évité la défaite lors de son premier test pour défendre son titre cette nouvelle saison, après un match nul décevant face à son hôte, le club ouzbek du Bunyodkor.

Al-Ahli a fait match nul 1-1 avec le Bunyodkor, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce lundi au stade Al-Inma à Djeddah, dans la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

L'équipe saoudienne a dominé le cours du jeu dès le début, mais ses joueurs ont rivalisé dans l'art de gâcher les occasions devant la cage de la formation ouzbèke, sans qu'aucun d'eux ne parvienne à inscrire le but de l'ouverture du score.

La sanction sévère est arrivée à la 86e minute de la rencontre, lorsque Flamarion a inscrit le but de l'avantage pour le Bunyodkor, après s'être présenté seul devant le gardien sénégalais Édouard Mendy.

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Les joueurs d'Al-Ahli ont tenté d'égaliser dans le temps additionnel, jusqu'à ce que Firas Al-Buraikan parvienne à marquer dans les arrêts de jeu, après avoir exploité un ballon repoussé par le gardien de la formation ouzbèke, à la suite d'une frappe d'Édouard Spertsyan, pour le loger au fond des filets.

Al-Ahli a été tout près d'arracher le but de la victoire dans les minutes suivantes, mais Édouard Spertsyan a gâché une occasion nette, avant que l'arbitre de la rencontre ne siffle la fin du match.

Le nul a été décevant pour l'équipe saoudienne, d'autant plus qu'elle a été la meilleure formation sur le terrain et qu'elle était candidate à une victoire sur un score large.

Les supporters d'Al-Ahli vivent dans un état d'inquiétude en raison des résultats en dents de scie, d'autant plus que l'équipe se prépare à affronter le club sud-africain des Mamelodi Sundowns, samedi prochain, pour le titre de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

À noter que ce match nul place Al-Ahli et le Bunyodkor à la cinquième place du classement du groupe Ouest de la compétition asiatique, avec un seul point pour chaque équipe, à égalité avec Al-Ittihad d'Arabie saoudite et Al-Shamal du Qatar.

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