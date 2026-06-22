Vidéo : Abou Trika tient une promesse spectaculaire en cas de qualification de l’Égypte pour la finale de la Coupe du monde

Mohamed Aboutrika, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne, a rendu hommage à Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, après la victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Il s’agit de la première victoire de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde. Avec quatre points au compteur, ils prennent la tête du groupe G et se rapprochent sérieusement d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Au micro de beIN Sports, il a confié : « Hossam Hassan est l’un des nôtres, c’est un Égyptien comme nous tous, et j’ai côtoyé cet homme lorsqu’il était capitaine de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe d’Afrique des nations 2006, que nous avons remportée au Caire. »

Il a ajouté : « J’apprécie Hossam Hassan sur le plan personnel ; cette génération est entraînée par une icône, et j’aime voir les icônes réussir. J’ai côtoyé tous les membres de ce staff technique : chacun a son rôle, et Hossam n’est pas égoïste, il donne un rôle à chacun de ses collaborateurs. »

Il savoure enfin la Coupe du monde, libéré de la pression continentale, et il réalise aujourd’hui son rêve mondialiste avec des joueurs portés vers l’offensive, une philosophie qu’il a toujours affichée.

Il a conclu : « Certains ne voyaient en Hossam Hassan qu’un entraîneur impulsif, mais il a démontré qu’il maîtrisait aussi la tactique, ramenant son équipe à son niveau après la pause. »

Au terme de son analyse, Abou Trika a même lancé un pari surprenant : il se rasera le crâne « à zéro » si l’Égypte parvient en finale de la Coupe du monde.







