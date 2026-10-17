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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : à quelques mètres du trône historique, Hamdallah dépouille Al Soma d'un nouveau record

Al Diriyah vs Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Saudi Pro League
A. Hamdallah
Salem Mohammed Al-Dossari
O. Al Somah
Arabie saoudite
Maroc
Syrie

La star marocaine égale un exploit rare de la star syrienne et de Salem Al-Dawsari

La star marocaine Abderrazak Hamdallah a continué d'enrichir son impressionnante carrière sur les terrains saoudiens, en signant ce samedi une nouvelle performance historique en Roshn Saudi League.

Lors du match de son équipe, Al-Taawoun, face à Al-Diriyah dans le cadre de la neuvième journée de la compétition, Hamdallah est parvenu à égaliser à la 66e minute, après que les locaux avaient ouvert le score à la 50e minute par l'intermédiaire de Clayton Diandy.

Selon les données du réseau Opta, Abderrazak Hamdallah est devenu le joueur ayant marqué contre le plus grand nombre d'équipes différentes dans l'histoire du championnat professionnel saoudien.

Hamdallah rejoint ainsi le Syrien Omar Al-Soma et le Saoudien Salem Al-Dawsari, les trois hommes ayant chacun marqué contre 27 équipes différentes dans la compétition.

Hamdallah a réalisé cette performance avec 4 clubs, en commençant par Al-Nassr, puis Al-Ittihad, en passant par Al-Shabab, avant son transfert au « sucrier d'Al-Qassim » lors du dernier mercato estival.

Duel entre Hamdallah et Al-Soma : une nouvelle étape

Au total des contributions offensives, Hamdallah prend désormais la tête grâce à son but face à Al-Diriyah ce samedi : il atteint 184 contributions décisives, soit 159 buts et 25 passes décisives, s'emparant ainsi du record, Omar Al-Soma s'étant arrêté à 183 contributions, soit 161 buts et 22 passes décisives.

Par ailleurs, Hamdallah a relancé la course aux meilleurs buteurs de l'histoire du championnat professionnel saoudien, puisqu'il a inscrit ce samedi son 159e but depuis ses débuts sur les terrains saoudiens, se retrouvant à seulement 3 buts de battre le record d'Al-Soma et de s'installer seul en tête.

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