Pour la première fois de son histoire, l’équipe de Norvège s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Grâce à sa victoire 2-1 sur la Côte d’Ivoire, elle a accompli un exploit historique, comme l’a souligné l’entraîneur Ståle Solbakken dans les vestiaires après le coup de sifflet final.

La rencontre a été très disputée. La Norvège a ouvert le score par Antonio Nosa à la 36^e minute, Amad Diallo a fait preuve d’une grande maîtrise technique et a égalisé d’une frappe spectaculaire à la 74^e minute, avant qu’Erling Haaland ne profite d’une erreur défensive grossière pour inscrire le but de la victoire à la 86^e minute avec un sang-froid total, ses défenseurs l’ayant laissé libre de tout marquage à quelques pas du but.

Après la rencontre, dans les vestiaires, Solbakken a prononcé un discours émouvant qui a galvanisé ses joueurs dans une ambiance de joie et de rires.

La page officielle de la sélection norvégienne sur X a relayé les propos du sélectionneur, qui a déclaré à ses joueurs : « Vous ne réécrivez pas seulement l’histoire du football norvégien, mais celle du pays tout entier. C’est un exploit extraordinaire, qui ne se reproduira jamais. »

Il a ajouté : « À partir de maintenant, nous nous qualifierons encore et encore, ce qui signifie que ces 28 longues années de souffrance, durant lesquelles nous étions toujours contraints de rentrer chez nous, sont enfin terminées. »

Il a ajouté : « Ce sentiment que partagent désormais tous les Norvégiens ne s’effacera jamais. Vous avez fait en sorte que toute la Norvège puisse faire la fête pendant deux semaines sans que personne ne s’en étonne. C’est exactement ce que vous avez accompli », provoquant à nouveau l’hilarité du groupe.

Pour conclure, il a lancé un avertissement à son homologue brésilien Carlo Ancelotti, que la Norvège défiera en huitièmes de finale : « Et encore une chose : Carlo Ancelotti, on arrive ! », sous les applaudissements tonitruants et les rires de ses joueurs, affirmant ainsi qu’ils ne craignaient personne.

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