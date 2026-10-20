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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
GOAL
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Vidéo : à la manière de Güler, Felix fait trembler les filets de Neom et sauve Ronaldo

J. Felix
Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise brille de mille feux

Le Portugais João Félix a poursuivi son éclatante forme sous les couleurs d'Al-Nassr, après avoir décoché une frappe surpuissante qui a fait trembler les filets de Neom, ce mardi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

À lire également : Vidéo : après le penalty manqué, Ronaldo gâche la plus étrange occasion de la saison !

Le but de Félix est arrivé au moment idéal, alors que son compatriote Cristiano Ronaldo vivait une soirée difficile, durant laquelle il a gâché de nombreuses occasions, dont un penalty, s'exposant ainsi à de vives critiques des supporters sur les réseaux sociaux.

À la 61e minute de la seconde période, Félix a récupéré une passe magnifique, avant de lâcher un obus retentissant qui est venu se loger dans les filets de Neom, au milieu de la liesse des supporters d'Al-Nassr, offrant à son équipe un précieux coup de fouet et soulageant la pression sur Ronaldo après ses occasions faciles manquées.



Ce but a attiré l'attention en raison de sa grande ressemblance avec la frappe du Turc Arda Güler, la star du Real Madrid, face à Séville dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, tant la manière de frapper et la puissance du ballon se ressemblaient, dans une scène qui a rappelé le but de la vedette turque.

Avec cette réalisation, Félix a continué d'afficher des statistiques remarquables depuis son arrivée à Al-Nassr, portant son total à 9 contributions décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues, soit 5 buts et 4 passes décisives, confirmant ainsi sa valeur offensive au sein de l'effectif de l'équipe.

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