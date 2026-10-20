Le Portugais João Félix a poursuivi son éclatante forme sous les couleurs d'Al-Nassr, après avoir décoché une frappe surpuissante qui a fait trembler les filets de Neom, ce mardi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

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Le but de Félix est arrivé au moment idéal, alors que son compatriote Cristiano Ronaldo vivait une soirée difficile, durant laquelle il a gâché de nombreuses occasions, dont un penalty, s'exposant ainsi à de vives critiques des supporters sur les réseaux sociaux.

À la 61e minute de la seconde période, Félix a récupéré une passe magnifique, avant de lâcher un obus retentissant qui est venu se loger dans les filets de Neom, au milieu de la liesse des supporters d'Al-Nassr, offrant à son équipe un précieux coup de fouet et soulageant la pression sur Ronaldo après ses occasions faciles manquées.









Ce but a attiré l'attention en raison de sa grande ressemblance avec la frappe du Turc Arda Güler, la star du Real Madrid, face à Séville dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, tant la manière de frapper et la puissance du ballon se ressemblaient, dans une scène qui a rappelé le but de la vedette turque.

Avec cette réalisation, Félix a continué d'afficher des statistiques remarquables depuis son arrivée à Al-Nassr, portant son total à 9 contributions décisives en 11 matchs toutes compétitions confondues, soit 5 buts et 4 passes décisives, confirmant ainsi sa valeur offensive au sein de l'effectif de l'équipe.