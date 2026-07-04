Vidéo : À l'instar de l'Al-Ahly, Al-Nasr se sépare de son unique joueur étranger juste avant le coup d'envoi de la nouvelle saison

Selon plusieurs reportages télévisés, le club d’Al-Nasr ne devrait effectuer qu’un seul changement dans son effectif de joueurs étrangers pour la saison 2026-2027.

Le club a officialisé vendredi dernier la nomination de l’Australien Ange Postecoglou, qui succède au Portugais Jorge Jesus et s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Selon le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef, qui s’exprimait dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Postecoglou prendra les commandes avec le même effectif étranger que celui dirigé par Jesus la saison passée, à une exception près.

Selon l’animateur, le milieu de terrain croate Marcelo Brozović sera le seul à quitter l’effectif, tandis qu’un autre milieu de terrain, ainsi que deux ou trois joueurs locaux, devraient arriver.

Selon l’animateur, le départ du Croate s’explique par son salaire très élevé, supérieur à la somme des rémunérations de João Félix et Kingsley Coman réunis.

Le club suit ainsi la démarche d’Al-Ahly, qui avait déjà décidé de se séparer de son milieu ivoirien Franck Kessié et de son ailier algérien Riyad Mahrez pour des raisons similaires.

Rappelons que le Croate, arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, a contribué au retour du club sur le podium après cinq ans d’absence, en décrochant le titre de champion d’Arabie saoudite la saison passée.