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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : À l'instar de l'Al-Ahly, Al-Nasr se sépare de son unique joueur étranger juste avant le coup d'envoi de la nouvelle saison

Mercato
M. Brozovic
A. Postecoglou
J. Jesus
Al Nasr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Croatie
Australie
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Arabie saoudite

« Al-Alamy » a entamé ses préparatifs sous la direction d’Ange Postecoglou.

Selon plusieurs reportages télévisés, le club d’Al-Nasr ne devrait effectuer qu’un seul changement dans son effectif de joueurs étrangers pour la saison 2026-2027.

Le club a officialisé vendredi dernier la nomination de l’Australien Ange Postecoglou, qui succède au Portugais Jorge Jesus et s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Selon le journaliste saoudien Khaled Al-Shneef, qui s’exprimait dans l’émission « Dorina Ghir » diffusée sur la chaîne « Al-Saoudia », Postecoglou prendra les commandes avec le même effectif étranger que celui dirigé par Jesus la saison passée, à une exception près.

Selon l’animateur, le milieu de terrain croate Marcelo Brozović sera le seul à quitter l’effectif, tandis qu’un autre milieu de terrain, ainsi que deux ou trois joueurs locaux, devraient arriver.

Selon l’animateur, le départ du Croate s’explique par son salaire très élevé, supérieur à la somme des rémunérations de João Félix et Kingsley Coman réunis.

Le club suit ainsi la démarche d’Al-Ahly, qui avait déjà décidé de se séparer de son milieu ivoirien Franck Kessié et de son ailier algérien Riyad Mahrez pour des raisons similaires.

Rappelons que le Croate, arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Inter Milan, a contribué au retour du club sur le podium après cinq ans d’absence, en décrochant le titre de champion d’Arabie saoudite la saison passée.

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