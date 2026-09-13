Vidéo : à dix joueurs et dans la polémique arbitrale, Manchester City remporte le derby et foudroie United dans son antre

Manchester City a remporté le derby de Manchester grâce à une victoire palpitante sur le terrain de son hôte Manchester United, sur le score de un but à zéro, lors de la rencontre disputée à Old Trafford, ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League.

L'unique but de Manchester City a été inscrit par le Norvégien Erling Haaland, à la 60e minute, en profitant d'un centre à l'intérieur des six mètres.





Manchester City porte ainsi son total à 12 points à la deuxième place, à la seule différence de buts d'Arsenal, leader, tandis que le total de Manchester United reste figé à 4 points à la 13e place.

Manchester City a joué à dix depuis la 23e minute, qui a vu l'expulsion de Phil Foden sur un carton rouge direct.

Polémique arbitrale dans le derby de Manchester

La rencontre a été marquée par une polémique arbitrale, qui a débuté avec l'expulsion de Phil Foden, à la 23e minute, lorsqu'un contact s'est produit entre Bruno Fernandes et Foden, ce dernier tombant alors au sol, mais donnant un coup de pied au capitaine de United, ce que l'arbitre Michael Oliver a considéré comme une faute justifiant l'exclusion directe du match.

Michael Oliver n'a pas hésité à brandir le carton rouge à l'encontre de Foden, si bien que Manchester City s'est retrouvé contraint de terminer le derby de Manchester à dix depuis la 23e minute, un coup dur pour l'équipe qui a perdu l'un de ses éléments offensifs les plus en vue à un moment extrêmement précoce.

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La décision d'expulser Foden a suscité la contestation d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, sur la ligne de touche, où le technicien a exprimé sa colère face à la décision de l'arbitre, mais il n'a effectué aucune modification dans sa composition après le carton rouge, préférant conserver ses éléments présents sur le terrain jusqu'à la fin de la première mi-temps.









La polémique arbitrale s'est poursuivie sur le but de Haaland, après que son coéquipier Josko Gvardiol a adressé un centre dans la surface de réparation, parvenu à l'attaquant norvégien qui a logé le ballon au fond des filets, mais le juge de touche a levé son drapeau pour signaler le hors-jeu, si bien que l'arbitre Michael Oliver a d'abord décidé d'annuler le but, avant que l'arbitre vidéo n'intervienne pour revoir l'action et vérifier le bien-fondé de la décision.

Après le recours à l'assistance vidéo, Michael Oliver a décidé d'accorder le but en faveur de Manchester City, après qu'il est apparu que le centre de Gvardiol avait touché le pied de Patrick Dorgu avant de parvenir à Haaland, qui se trouvait effectivement en position de hors-jeu au moment où le ballon a été envoyé, mais le contact du défenseur de Manchester United a modifié la trajectoire de l'action, l'arbitre estimant alors que le ballon était entré dans une nouvelle phase et validant le but.

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