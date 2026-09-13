Manchester City a remporté le derby de Manchester grâce à une victoire palpitante sur la pelouse de son hôte Manchester United, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre disputée à Old Trafford, ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League anglaise.

L'unique but de Manchester City a été inscrit par le Norvégien Erling Haaland, à la 60e minute, profitant d'un centre à l'intérieur des six mètres.





Manchester City porte ainsi son total à 12 points et occupe la deuxième place, à la seule différence de buts d'Arsenal, leader du championnat, tandis que Manchester United reste bloqué à 4 points, à la 13e place.

Manchester City a évolué à dix depuis la 23e minute, qui a été marquée par l'expulsion de Phil Foden sur carton rouge direct.

Polémique arbitrale dans le derby de Manchester

La rencontre a été le théâtre d'une polémique arbitrale, dont le point de départ a été l'expulsion de Phil Foden, à la 23e minute, lorsqu'un contact s'est produit entre Bruno Fernandes et Foden ; ce dernier est tombé au sol à la suite de l'accrochage, mais a donné un coup de pied au capitaine de United, ce que l'arbitre Michael Oliver a considéré comme une faute justifiant l'exclusion directe du match.

Michael Oliver n'a pas hésité à brandir le carton rouge à l'encontre de Foden, si bien que Manchester City s'est retrouvé contraint de terminer le derby de Manchester à dix depuis la 23e minute, un coup dur pour l'équipe, qui a perdu l'un de ses principaux éléments offensifs très tôt dans la rencontre.

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La décision d'expulser Foden a suscité la protestation d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, sur la ligne de touche, où le technicien a manifesté sa colère face à la décision de l'arbitre, mais il n'a apporté aucun changement à son onze après le carton rouge, préférant conserver les éléments présents sur le terrain jusqu'à la fin de la première période.









La polémique arbitrale s'est poursuivie sur le but de Haaland, après que son coéquipier Josko Gvardiol a adressé un centre à l'intérieur de la surface de réparation, parvenu jusqu'à l'attaquant norvégien qui a logé le ballon au fond des filets, mais le juge de touche a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, si bien que l'arbitre Michael Oliver a d'abord décidé d'annuler le but, avant que l'arbitre vidéo n'intervienne pour revoir l'action et s'assurer de la justesse de la décision.

Après recours à l'assistance vidéo, Michael Oliver a décidé d'accorder le but à Manchester City, après qu'il s'est avéré que le centre de Gvardiol avait heurté le pied de Patrick Dorgu avant de parvenir à Haaland, qui se trouvait effectivement en position de hors-jeu au moment de l'envoi du ballon ; toutefois, le contact du défenseur de Manchester United a modifié le cours de l'action, l'arbitre estimant que le ballon était alors dans une nouvelle situation, et il a donc validé le but.

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