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Défaite cruelle

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Le Club Bruges a signé une victoire historique 4-3 face à l'Inter Milan à San Siro, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au terme d'un match fou marqué par sept buts et de nombreux renversements de situation, ce mardi soir.

L'Inter a dominé les débats en première période et s'est créé de nombreuses occasions par l'intermédiaire de Marcus Thuram, Lautaro Martinez et Federico Dimarco, mais c'est le Club Bruges qui a ouvert le score sur un penalty à la 30e minute, transformé par Nicolo Tresoldi après une faute de Hakan Çalhanoglu sur Carlos Forbs.

À la 44e minute, Lautaro Martinez a égalisé d'une frappe dans la surface après une passe astucieuse de Dimarco, et la première période s'est achevée sur le score de 1-1.

Le Club Bruges renverse la table

À la 63e minute, le Club Bruges a profité d'une erreur défensive grossière de l'Inter : le gardien Josep Martinez est sorti loin de sa surface avant que Forbs ne lui subtilise le ballon et le transmette à Tresoldi, qui a conclu dans le but vide pour donner l'avantage aux visiteurs, 2-1.

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À la 74e minute, Tresoldi a complété son triplé après une frappe de Forbs repoussée par Josep Martinez : Tresoldi a suivi et trompé les Nerazzurri pour la troisième fois, portant l'écart à 3-1.

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À la 81e minute, Lautaro Martinez a réduit l'écart après un arrêt de Yann Sommer sur une frappe de Sucic, l'Argentin reprenant le ballon au fond des filets pour ramener le score à 3-2.

Mais à la 87e minute, Romeo Vermant a redonné l'avantage au Club Bruges en expédiant le ballon par-dessus le gardien, creusant de nouveau l'écart à 4-2.

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L'Inter a continué de résister jusque dans le temps additionnel et a réussi à réduire l'écart à 4-3 grâce à un but d'Ange-Yoan Bonny à la 93e minute, après une passe de Stankovic, mais le temps a manqué pour éviter aux Lombards une lourde défaite.