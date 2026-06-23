Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Vidéo : 60 ans plus tard… Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde

Portugal vs Ouzbékistan
Portugal
Ouzbékistan
Coupe du monde
C. Ronaldo
Portugal
Ouzbékistan
É.-U.

La légende portugaise a conquis un trône historique qui a perduré pendant 15 éditions de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde grâce à ses deux buts inscrits contre l’Ouzbékistan.

Le Portugal affrontait l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il a ouvert le score en reprenant avec précision un centre de João Cancelo.

Il a doublé la mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien avant de placer le ballon à gauche avec sang-froid.

Ces deux réalisations lui permettent d’ouvrir enfin son compteur dans cette édition de la Coupe du monde, après avoir buté sur la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée.

Coupe du monde
Colombie crest
Colombie
COL
Portugal crest
Portugal
POR
Coupe du monde
RD Congo crest
RD Congo
COD
Ouzbékistan crest
Ouzbékistan
UZB

Avec ces deux réalisations, la star portugaise porte à dix son total de buts en Coupe du monde, en six participations : huit avaient été inscrits lors des éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Il avait auparavant trouvé le chemin des filets en 2006 face à l’Iran, en 2010 contre la Corée du Nord, en 2014 contre le Ghana et en 2022 face à la même sélection africaine ; lors de l’édition 2018, il avait également inscrit un triplé contre l’Espagne et un but contre le Maroc.

Grâce à ce doublé, il devient le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde avec dix réalisations, dépassant d’une unité la légende Eusébio.

O Éusébio detinha ce record depuis soixante ans, précisément depuis la Coupe du monde 1966 où il avait marqué neuf buts en une seule édition, guidant le Portugal vers la troisième place, son meilleur résultat historique.

Publicité