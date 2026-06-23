Cristiano Ronaldo, capitaine d’Al-Nassr, est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise en Coupe du monde grâce à ses deux buts inscrits contre l’Ouzbékistan.

Le Portugal affrontait l’Ouzbékistan ce mardi au stade de Houston, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dès la 6^e minute, il a ouvert le score en reprenant avec précision un centre de João Cancelo.

Il a doublé la mise, et offert le troisième but à sa sélection, à la 39^e minute, en se présentant seul face au gardien avant de placer le ballon à gauche avec sang-froid.

Ces deux réalisations lui permettent d’ouvrir enfin son compteur dans cette édition de la Coupe du monde, après avoir buté sur la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée.

Avec ces deux réalisations, la star portugaise porte à dix son total de buts en Coupe du monde, en six participations : huit avaient été inscrits lors des éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

Il avait auparavant trouvé le chemin des filets en 2006 face à l’Iran, en 2010 contre la Corée du Nord, en 2014 contre le Ghana et en 2022 face à la même sélection africaine ; lors de l’édition 2018, il avait également inscrit un triplé contre l’Espagne et un but contre le Maroc.

Grâce à ce doublé, il devient le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde avec dix réalisations, dépassant d’une unité la légende Eusébio.

O Éusébio detinha ce record depuis soixante ans, précisément depuis la Coupe du monde 1966 où il avait marqué neuf buts en une seule édition, guidant le Portugal vers la troisième place, son meilleur résultat historique.