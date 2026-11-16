Vidéo : 6 cartons rouges et un chaos total, un duel entre les États-Unis et le Mexique tourne au champ de bataille

Le journal « The Sun » a indiqué que le match s'était transformé en champ de bataille, bien qu'il s'agisse d'une confrontation amicale.

Le quotidien a précisé : « Le match amical n'a en aucun cas été un vrai match, les tensions montant à l'approche de la fin de la rencontre, les deux camps échangeant des coups de poing. »

Cette crise choquante a vu l'un des joueurs projeté au sol, tandis qu'Andy Rojas assénait un coup de poing au visage de la star de l'América Dagoberto Espinoza, et la violence s'est poursuivie lorsqu'un autre joueur a poursuivi un adversaire derrière le but.

Il était évident que les supporters n'étaient pas satisfaits de la situation, puisqu'ils ont lancé des gobelets et des bouteilles sur eux sur le terrain.

Les entraîneurs et même certains joueurs remplaçants ont tenté d'intervenir et de mettre fin à la bagarre, et les tensions ont finalement baissé lorsque les deux équipes se sont retirées du terrain après avoir été incitées à s'arrêter.

Mais ce moment d'imprudence a eu des conséquences, puisque les effectifs des deux équipes sont tombés à huit joueurs, après l'expulsion de 3 joueurs de chaque camp.

Les Red Bulls, l'une des équipes de la Major League Soccer, ont perdu les services de Nehuen Benedetti, Ronald Donkor et Rojas en raison de leur participation aux actes de violence.

Le Club América a quant à lui vu Emilio Lara, Ramón Juárez et Espinoza être expulsés.

Le match s'est terminé sur une victoire des Red Bulls 1-0 grâce au but décisif de Benedetti.

L'entraîneur des Red Bulls, Michael Bradley – fils de l'ancien entraîneur de Swansea, Bob –, a minimisé ces scènes chaotiques et a déclaré qu'elles étaient attendues dans le football.

Il a poursuivi : « C'est le football, il est plein d'émotion, toujours. Vous entendez les gens dire qu'il n'existe pas de vrais matchs amicaux. Et qu'est-ce que cela veut dire ? »

Il a ajouté : « C'est tout simplement que, lorsque le coup de sifflet retentit, quel que soit le type de match, son nom ou l'adversaire que vous affrontez, lorsque vous êtes un joueur, lorsque vous êtes un compétiteur, lorsque vous avez votre chance, vous voulez jouer, vous voulez bien jouer, vous voulez rivaliser et vous voulez gagner. »

Il a enchaîné : « Le Club América est un grand club qui possède beaucoup de très bons joueurs. C'était un match et une soirée qui nous enthousiasmaient énormément, c'est pourquoi, à la fin du match, certaines émotions débordent. Cela fait partie du jeu lors de certaines soirées. »

Un record du nombre de cartons rouges

Le 4 de ce mois, un match de football au Brésil est entré dans le Livre Guinness des records, après avoir connu 51 expulsions.

Le journal « Marca » a indiqué que le match entre Uberlândia et Mamoré, dans le championnat de l'État brésilien du Minas Gerais des moins de 20 ans, s'était soldé par l'expulsion de 51 joueurs.

Le match s'est interrompu à la 54e minute après une violente bagarre à laquelle ont participé presque tous ceux qui se trouvaient sur le terrain.

Ce chiffre dépasse le record mondial enregistré dans le Livre Guinness, qui était de 36 expulsions, enregistré précédemment lors d'un match de football en Argentine en 2011.

Le match, qui était le match aller des demi-finales du championnat du Minas Gerais de deuxième division des moins de 20 ans, n'a pas été mené à son terme.