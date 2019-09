VIDÉO - 5 choses à retenir de la 7e journée de Ligue 1

La 7e journée de Ligue 1 a pris fin mercredi soir avec la défaite du PSG contre Reims. Voici les enseignements chiffrés à retenir de cette empoignade.

La première journée de la saison programmée en semaine a pris fin mercredi soir avec un résultat sensationnel. Le PSG est tombé contre toute attente à domicile face au . Une contre-performance qui a tout relancé en haut de tableau, et ravivé légèrement le suspense pour le titre.

À l'exception de cette rencontre au Parc, il n'y a pas eu beaucoup de surprises à relever durant cette levée. Toutefois, le nouvel accroc de l'OL mérite d'être cité, de même que le décevant nul concédé par l'OM à .

La journée a aussi été marquée par le nouveau succès d'Angers, qui place l'équipe de Moulin à la hauteur de Paris au classement général. Et, notons aussi les trois doublés qui ont été inscrits. Yoann Court, Yacine Adli et Rachid Alioui ont brillé de milles feux, et mener leurs équipes respectives à de précieuses victoires.