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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo (4 min) : le Japon surprend la Tunisie, Renard inscrit un but controversé

Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon
Coupe du monde
Argentine vs Arabie saoudite
Argentine
Arabie saoudite
H. Renard
Tunisie
Japon
Mexique
Argentine
Arabie saoudite
Qatar
France

Un départ qui envenime davantage la situation

La sélection tunisienne a mal débuté son premier match sous la houlette du Français Hervé Renard, en encaissant un but dès la 4e minute face au Japon, lors de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Daichi Kamada, bien servi par une passe précise de Kito Nakamura dans la surface de réparation, a ouvert le score dès la 4^e minute, offrant l’avantage aux « Samouraïs » (1-0).

Les Tunisiens ont contesté la validité de la réalisation, estimant que Kamada avait poussé avant sa frappe, mais l’arbitre a confirmé le but.

Les Tunisiens avaient pourtant failli ouvrir le score peu avant, lorsque Hannibal Mejbri expédiait une frappe puissante qui frôlait la barre transversale dès la 3e minute, avant que les Japonais ne punissent aussitôt leur adversaire et ne bouleversent les plans des « Aigles de Carthage ».

Ce match revêt une importance particulière pour la Tunisie, puisqu’il marque les débuts sur le banc d’Hervé Renard, nommé à titre intérimaire après le limogeage de Sabri Lamouchi, victime de la lourde défaite 5-1 contre la Suède lors de la première journée.

La Fédération tunisienne, qui l’a recruté pour sauver le rêve mondialiste, mise sur son expérience des missions délicates : il avait guidé l’Arabie saoudite vers une victoire historique contre l’Argentine en 2022, et offert deux titres continentaux à la Zambie et à la Côte d’Ivoire.

Les Tunisiens abordaient la rencontre avec zéro point au compteur, en bas de classement, tandis que les Japonais avaient déjà récolté un précieux point grâce à leur match nul 2-2 face aux Pays-Bas lors de la première journée. Une victoire s’imposait donc comme une ultime chance pour les « Aigles de Carthage » de maintenir intacts leurs espoirs de qualification.

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