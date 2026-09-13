Sassuolo a signé une victoire folle face à la Juventus sur le score de (3-2), ce dimanche soir, lors du match qui a réuni les deux équipes au stade Mapei dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Italie, une confrontation qui a connu des rebondissements palpitants durant la seconde période et s'est terminée par un but assassin des locaux dans le temps additionnel.

Les cinq buts sont tous tombés en seconde période, après un nul qui a dominé la rencontre durant les 45 premières minutes, avant que Sebastiano Esposito n'ouvre le score en faveur de Sassuolo à la 65e minute, plaçant ainsi la Juventus devant une tâche difficile pour revenir dans le match.

La Juventus a réussi à égaliser à la 82e minute par l'intermédiaire d'Edon Zhegrova, avant que le véritable suspense ne commence dans les dernières minutes : Sassuolo est repassé devant grâce à un but de Kieron Boye à la 89e minute, mais Zhegrova a refusé la reddition de son équipe et a inscrit le second but égalisateur de la Juventus à la 90e+1.









Alors que tout le monde pensait que le match se dirigeait vers un nul, Vasilije Adzic en a décidé autrement, après avoir arraché le but de la victoire assassine en faveur de Sassuolo à la 90e+4, offrant à son équipe trois précieux points au milieu de grandes célébrations du public, et scellant l'un des matchs les plus palpitants de la journée.

Avec cette victoire, Sassuolo porte son total à 7 points et occupe la neuvième place, soit le même total que la Juventus, huitième, les deux équipes ayant signé deux victoires et un seul nul pour une défaite.

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